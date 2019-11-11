Путин и Си Цзиньпин в декабре в режиме телемоста запустят "Силу Сибири"

"В декабре в режиме телемоста Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному маршруту", - сказал Ушаков.

Он отметил, что Россия занимает лидирующие позиции по поставкам в Китай нефти. Кроме того, успешно реализуется проект "Ямал СПГ", китайские партнеры также вошли в число акционеров второго крупного проекта "Новатэка" - "Арктик СПГ-2", развивается многоплановое сотрудничество в сфере мирного атома.