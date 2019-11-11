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РИА Новости

Путин и Си Цзиньпин в декабре в режиме телемоста запустят "Силу Сибири"

16:12 11.11.2019 (обновлено: 19:28 11.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в декабре в режиме телемоста дадут старт поставкам газа в Китай по восточному маршруту, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В конце октября "Газпром" завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Таким образом, линейная часть трубопровода подготовлена к началу поставок российского газа в Китай. "Газпром" планирует начать их в декабре.
"В декабре в режиме телемоста Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному маршруту", - сказал Ушаков.
Он отметил, что Россия занимает лидирующие позиции по поставкам в Китай нефти. Кроме того, успешно реализуется проект "Ямал СПГ", китайские партнеры также вошли в число акционеров второго крупного проекта "Новатэка" - "Арктик СПГ-2", развивается многоплановое сотрудничество в сфере мирного атома.
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
30 октября, 14:26Россия-Китай: Главное
Завершено заполнение газопровода "Сила Сибири"
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Ямал СПГСила Сибири (газопровод)Юрий УшаковГазпромСи ЦзиньпинНоватэкВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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