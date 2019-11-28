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РИА Новости

Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе

19:54 28.11.2019 (обновлено: 19:55 28.11.2019)
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Праздничный фейерверк в преддверии встречи Нового года
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВОЛГОГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Глава фракции КПРФ в Волгоградской областной думе Алексей Буров сообщил РИА Новости, что внес на рассмотрение в местный парламент предложение сделать 31 декабря в регионе выходным, так как в предновогодний день у людей будет, скорее, праздничное настроение, чем рабочее.
Ранее ЛДПР внесла в Госдуму проект закона о выходном 31 декабря. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение, отметив при этом, что общее количество рабочих дней в году не должно меняться. Глава Минтруда Максим Топилин пояснил, что сейчас сделать 31 декабря выходным в 2019 году может каждый работодатель, но правительство принимает решение о выходных днях заблаговременно.
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"Тридцать первого декабря, я думаю, что настроение у всех уже будет не столько рабочее, сколько праздничное... Граждане наши должны подготовиться к этому очень важному, я бы сказал, главному празднику всего года. Я внес такое предложение в областную думу, пока ответа я не получил", - сообщил РИА Новости Буров.
Он отметил, что сделать выходной в регионе вполне возможно, в Волгоградской области, когда отмечалось 75-я годовщина победы под Сталинградом, губернатор своим постановлением объявил 2 февраля 2018 года нерабочим.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям. А мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости, что в столице в предновогодние дни много работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами, поэтому выходным этот день делать не стоит.
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"Решение напрашивается". Будет ли в России 31 декабря выходным?В Госдуму поступил законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Законодатели, представители партий и эксперты оценили это предложение и рассказали, что нужно для его реализации.
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Новый год—2020Сергей ЖвачкинКПРФГосдума РФМаксим ТопилинСергей СобянинВолгоградВолгоградская областьТомская областьРоссияОбщество
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