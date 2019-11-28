Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе

"Тридцать первого декабря, я думаю, что настроение у всех уже будет не столько рабочее, сколько праздничное... Граждане наши должны подготовиться к этому очень важному, я бы сказал, главному празднику всего года. Я внес такое предложение в областную думу, пока ответа я не получил", - сообщил РИА Новости Буров.