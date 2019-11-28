Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

"В Томске хорошая красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить. Я не очень понимаю, как он мог такое решение принять, наверное, рекомендательное, потому что я не могу обязать коммерческие предприятия объявить выходным для своих работников. Я могу для своих чиновников сделать выходным днем, но мы, наоборот, как правило, работаем больше, чем обычные дни предновогодние, поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, "Путешествие в Рождество" и кучу мероприятий, поэтому вряд ли придется погулять", — сказал Собянин, отвечая на вопрос, будут ли московские власти делать 31 декабря выходным днем, как губернатор в Томске.