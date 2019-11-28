Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
"В Томске хорошая красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить. Я не очень понимаю, как он мог такое решение принять, наверное, рекомендательное, потому что я не могу обязать коммерческие предприятия объявить выходным для своих работников. Я могу для своих чиновников сделать выходным днем, но мы, наоборот, как правило, работаем больше, чем обычные дни предновогодние, поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, "Путешествие в Рождество" и кучу мероприятий, поэтому вряд ли придется погулять", — сказал Собянин, отвечая на вопрос, будут ли московские власти делать 31 декабря выходным днем, как губернатор в Томске.
Также, по его словам, 31 декабря москвичи часто собираются с коллегами на работе на корпоративах.
"Мы же все знаем, что несмотря на то, что Новый год — это семейный праздник, но все же в корпоративах отмечают на предприятиях 31-го, стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова. Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности", — сказал Собянин.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.