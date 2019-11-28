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РИА Новости

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

14:17 28.11.2019 (обновлено: 16:09 28.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
"В Томске хорошая красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить. Я не очень понимаю, как он мог такое решение принять, наверное, рекомендательное, потому что я не могу обязать коммерческие предприятия объявить выходным для своих работников. Я могу для своих чиновников сделать выходным днем, но мы, наоборот, как правило, работаем больше, чем обычные дни предновогодние, поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, "Путешествие в Рождество" и кучу мероприятий, поэтому вряд ли придется погулять", — сказал Собянин, отвечая на вопрос, будут ли московские власти делать 31 декабря выходным днем, как губернатор в Томске.
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Также, по его словам, 31 декабря москвичи часто собираются с коллегами на работе на корпоративах.

"Мы же все знаем, что несмотря на то, что Новый год — это семейный праздник, но все же в корпоративах отмечают на предприятиях 31-го, стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова. Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности", — сказал Собянин.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
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Популярные комментарии
А если все грамотные коллеги уже отметили корпаротив заранее в декабре и было бы правильным этот день посвятить семье? Такие мысли сс не пришли в голову? Только про пьянку на работе 31? А если в компании сухой закон в офисе и в рабочее время? Вечерком типа собраться? Пусть домашние подождут, к курантам и глупой речи в полночь подоспеем?
28 ноября, 15:39
valmargulis
226130017
У кого традиция ходить в баню, а у москвичей-трудоголиков - ходить на работу! :))
28 ноября, 14:29
Петя Грин
92420506
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