Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T14:25+0300
https://ria.ru/20191128/1561692722.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Интервью Сергея Собянина Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция

13:03 28.11.2019 (обновлено: 14:25 28.11.2019)
2239
Трансляция завершена
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и руководителю группы "Новости Москвы" РИА Новости Дарье Еременко.
Свои вопросы также могли прислать читатели сайта ria.ru.
21101141
Обсудить 18
Интервью Сергея Собянина Дмитрию КиселевуМИА "Россия сегодня"РИА НовостиДмитрий КиселевСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Готов поспорить что ни одного по настоящему острого вопроса не будет. Сплошное восхваление.
28 ноября, 13:40
Будущее Страны
1810003
Собянин расхваливает реновацию. Действительно, а чего бы не пореновировать, когда бюджет Москвы больше чем бюджет всей Российской армии. Кстати в регионах десятки миллионов живут в аварийных домах с туалетами на улице, но им почему-то никто реноваций не проводит.
28 ноября, 13:55
Будущее Страны
1500114
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Главное о жизни Москвы. Интервью Сергея Собянина Дмитрию Киселеву
Максим Фадеев
Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
Mieke Boynton. Работа победителя конкурса The EPSON International Pano Awards 2019
"Огненный дракон" и другие победители конкурса панорамной фотографии
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Сборник рассказов Черные глаза главного редактора МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргариты Симоньян
Тираж книги Маргариты Симоньян "Черные глаза" раскупили за три дня
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин даст интервью РИА Новости и ответит на вопросы читателей
Смартфон
Россиян предупредили о распространении новых видов мошенничества
Капельница в детской больнице
В Волгограде умерла девочка, которую должен был прооперировать Каабак
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
Лента новостейМолния