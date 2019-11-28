Операцию умершей пациентке Каабака должны были провести 28 ноября

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пересадку почек годовалой пациентке Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей должны были провести сегодня, 28 ноября, спустя месяц после вакцинации, заявил трансплантолог Михаил Каабак.
Годовалая пациентка НЦЗД с редким заболеванием почек скончалась в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Как сообщали местные СМИ, девочка была пациенткой уволенного из центра трансплантолога Каабака, который надеялся успеть сделать ей операцию до конца года. По данным СМИ, в клинике ребенку делали процедуры гемодиализа, но затем она была выписана. В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что в регион девочка приехала на три дня по семейным обстоятельствам.
"Последняя группа вакцин... ей были введены 28 октября, согласно действующему протоколу, трансплантацию нужно было делать спустя месяц после этой вакцинации, то есть сегодня. Настя умерла вчера", - сказал Каабак журналистам в четверг.
Он добавил, что девочка наблюдалась в центре с февраля 2019 года, в мае были начаты вакцинации. "(Врач) каждое известие о смерти своих пациентов воспринимает трагически. Я плакал. Девочке шесть дней назад исполнился год", - признался Каабак.
Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Ситуацию прокомментировала Скворцова, отметив, что Каабак не единственный специалист в РФ, который делает такие операции. При этом она заявила, что готова встретиться с врачом и обсудить возникшую проблему. Встреча состоялась во вторник, после нее стало известно, что Каабак останется работать в НЦЗД.