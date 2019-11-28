Операцию умершей пациентке Каабака должны были провести 28 ноября

"Последняя группа вакцин... ей были введены 28 октября, согласно действующему протоколу, трансплантацию нужно было делать спустя месяц после этой вакцинации, то есть сегодня. Настя умерла вчера", - сказал Каабак журналистам в четверг.

Он добавил, что девочка наблюдалась в центре с февраля 2019 года, в мае были начаты вакцинации. "(Врач) каждое известие о смерти своих пациентов воспринимает трагически. Я плакал. Девочке шесть дней назад исполнился год", - признался Каабак.