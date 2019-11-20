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РИА Новости

Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака

19:31 20.11.2019 (обновлено: 23:51 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Операция, которую проводил трансплантолог Михаил Каабак маловесным детям, не является уникальной, в России ее делают и другие специалисты, к тому же Каабак продолжает работать в Москве и не лишен возможности оперировать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя информацию об увольнении врача.
Ранее Совет по правам человека обратился к Скворцовой с просьбой обратить внимание на ситуацию с увольнением врача-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. В СМИ появилась информация, что Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов.
"Операция даже маловесным детям не уникальная, у нас есть достаточное количество специалистов в стране, которые ее производят", — сказала Скворцова журналистам.
В настоящее время Каабак не безработный, он продолжает работать в Морозовской больнице на полставки и имеет возможность оперировать детей, уточнила Скворцова. Она подчеркнула, что в Минздраве готовы встретиться с врачом и обсудить все вопросы, если его не устраивает работа.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Вчера, 18:09
Скворцова рассказала, сколько детей нуждаются в трансплантации почек
193261884
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Здоровье - ОбществоВероника СкворцоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
когда уже всех этих Скворцовых-Силуановых вытряхнут самих то...
20 ноября, 19:35
Илья Беляев
3700006
Да воздастся скворцовым и Ко по делам их. Истинно.
20 ноября, 20:47
nnop300
2600004
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