Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Операция, которую проводил трансплантолог Михаил Каабак маловесным детям, не является уникальной, в России ее делают и другие специалисты, к тому же Каабак продолжает работать в Москве и не лишен возможности оперировать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя информацию об увольнении врача.
Ранее Совет по правам человека обратился к Скворцовой с просьбой обратить внимание на ситуацию с увольнением врача-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. В СМИ появилась информация, что Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов.
"Операция даже маловесным детям не уникальная, у нас есть достаточное количество специалистов в стране, которые ее производят", — сказала Скворцова журналистам.
В настоящее время Каабак не безработный, он продолжает работать в Морозовской больнице на полставки и имеет возможность оперировать детей, уточнила Скворцова. Она подчеркнула, что в Минздраве готовы встретиться с врачом и обсудить все вопросы, если его не устраивает работа.