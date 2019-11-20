Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака

Ранее Совет по правам человека обратился к Скворцовой с просьбой обратить внимание на ситуацию с увольнением врача-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. В СМИ появилась информация, что Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов.