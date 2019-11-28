Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T16:43+0300
https://ria.ru/20191128/1561705422.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154874/15/1548741503_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_73a2dd62f2f9b9ecf9a1d1fc0887d638.jpg
РИА Новости

В Волгограде умерла девочка, которую должен был прооперировать Каабак

13:46 28.11.2019 (обновлено: 16:43 28.11.2019)
29327
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Капельница в детской больнице. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 28 ноя — РИА Новости. В Волгограде умерла годовалая пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
Отмечается, что у девочки было редкое орфанное заболевание почек, с рождения она лечилась в медучреждениях Волгоградской области.
"Во время лечения проводились регулярные телемедицинские консультации с Федеральным центром. По результатам заочных консультаций был согласован заключительный диагноз", — сообщили в комитете.
В ведомстве пояснили, что после этого ребенка направили в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей в Москву.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
21 ноября, 13:34
Кузнецова: все дети, кому нужна пересадка почек, должны их получить
По данным волгоградских СМИ, там девочку лечил трансплантолог Михаил Каабак, который надеялся успеть сделать ей операцию до конца года.
В комитете здравоохранения уточнили, что на три дня ребенка привезли из столицы в Волгоград по семейным обстоятельствам.
По словам источника в администрации Волгоградской области, "причиной смерти могло стать отсутствие гемодиализа, который проводится в условиях московского стационара".
Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров сообщил РИА Новости, что проверку по факту смерти ребенка проведет специальная комиссия, ее выводы он запросит в Минздраве.
Михаил Каабак
Вчера, 19:06
Врач Каабак возглавит группу трансплантации в Центре здоровья детей
На минувшей неделе СМИ написали, что из НЦЗД уволили Каабака и его коллегу Надежду Бабенко. Утверждалось, что он единственный в России трансплантолог, который проводит пересадку почек младенцам весом менее десяти килограммов.
Однако министр здравоохранения Вероника Скворцова пояснила, что такие операции в России делают и другие специалисты. Кроме того, добавила она, Каабак работает еще и в Морозовской больнице и имеет возможность оперировать детей.
Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Совет по правам человека попросил главу Минздрава обратить на нее внимание. Детский омбудсмен Анна Кузнецова также пообещала проследить за тем, чтобы дети получили необходимую помощь.
Скворцова заявила, что готова обсудить с врачом возникшую проблему. Встреча состоялась во вторник, после нее стало известно, что Каабак останется работать в НЦЗД.
7241364353
Обсудить 24
Михаил КаабакМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваМоскваВолгоградРоссияОбщество
Популярные комментарии
мне одной кажется, что в минздраве одни вражины???
28 ноября, 14:06
Лариса Ильина
4700203
Девочку жалко, даже за Единую Россию ни разу не успела проголосовать. Но родители за нее проголосуют и мы все тоже.
28 ноября, 14:23
Анатолий Сердюков
2211014
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
"Старался не увлекаться": как ловили "тольяттинского потрошителя"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Дегустации вина
Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Капельницы
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
Лента новостейМолния