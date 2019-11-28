В Волгограде умерла девочка, которую должен был прооперировать Каабак

ВОЛГОГРАД, 28 ноя — РИА Новости. В Волгограде умерла годовалая пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщили РИА Новости в В Волгограде умерла годовалая пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения

Отмечается, что у девочки было редкое орфанное заболевание почек, с рождения она лечилась в медучреждениях Волгоградской области.

"Во время лечения проводились регулярные телемедицинские консультации с Федеральным центром. По результатам заочных консультаций был согласован заключительный диагноз", — сообщили в комитете.

В ведомстве пояснили, что после этого ребенка направили в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей в Москву.

По данным волгоградских СМИ, там девочку лечил трансплантолог Михаил Каабак , который надеялся успеть сделать ей операцию до конца года.

В комитете здравоохранения уточнили, что на три дня ребенка привезли из столицы в Волгоград по семейным обстоятельствам.

По словам источника в администрации Волгоградской области, "причиной смерти могло стать отсутствие гемодиализа, который проводится в условиях московского стационара".

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров сообщил РИА Новости, что проверку по факту смерти ребенка проведет специальная комиссия, ее выводы он запросит в Минздраве.

На минувшей неделе СМИ написали, что из НЦЗД уволили Каабака и его коллегу Надежду Бабенко. Утверждалось, что он единственный в России трансплантолог, который проводит пересадку почек младенцам весом менее десяти килограммов.

Однако министр здравоохранения Вероника Скворцова пояснила, что такие операции в России делают и другие специалисты. Кроме того, добавила она, Каабак работает еще и в Морозовской больнице и имеет возможность оперировать детей.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Совет по правам человека попросил главу Минздрава обратить на нее внимание. Детский омбудсмен Анна Кузнецова также пообещала проследить за тем, чтобы дети получили необходимую помощь.