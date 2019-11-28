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РИА Новости

В Госдуме запросят сведения о смерти пациентки трансплантолога Каабака

14:07 28.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Прямую причинно-следственную связь между смертью годовалой пациентки центра здоровья детей и увольнением из учреждения трансплантолога Михаила Каабака проводить не следует, комиссия проведет проверку по факту смерти ребенка, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, отметив, что направит в Минздрав запрос о выводах этой комиссии.
Годовалая пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей с редким заболеванием почек скончалась в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Как сообщали местные СМИ, девочка была пациенткой Каабака, который надеялся успеть сделать ей операцию до конца года.
"Я бы не стал так прямо без ее медицинской карты, без понимания, что было, вообще возможна ли была трансплантация или невозможна, готов ли был донор, она была ли готова как реципиент к операции, потому что в принципе там специалисты еще есть, точно такие же доктора. Сейчас все будет представлено в таком виде, что его уволили и она умерла, причинно-следственная связь, но я бы не был так категоричен, потому что я знаю, что такое трансплантация", - сказал Петров.
Он выразил сожаление в связи со смертью девочки, отметив при этом, что дети с хронической почечной недостаточностью умирают, как и взрослые, а провести родственную трансплантацию ребенку на порядок сложнее. "Поэтому я бы не ставил прямую причинно-следственную связь. Если будет служебное разбирательство внутреннее, а они обязаны назначить, давайте сделаем запрос. Конечно, нам медицинской информации не дадут, но хотя бы вывод, который комиссия государственная сделает, я запрошу и спросим с них, если мы хотим докопаться до истины какой-то", - сказал парламентарий.
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Петров пояснил, что в связи со смертью ребенка обязательно должна быть назначена проверка комиссией, выводы которой депутат запросит в Минздраве РФ на следующей неделе, когда вернется в Москву.
Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Ситуацию прокомментировала Скворцова, отметив, что Каабак не единственный специалист в РФ, который делает такие операции. При этом она заявила, что готова встретиться с врачом и обсудить возникшую проблему. Встреча состоялась во вторник, после нее стало известно, что Каабак останется работать в НЦЗД.
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