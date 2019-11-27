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РИА Новости

В России ответили на призыв четырех стран к Москве по Азовскому морю

17:45 27.11.2019 (обновлено: 20:54 27.11.2019)
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТорговый порт Бердянска
Торговый порт Бердянска
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали заявление Украины, Эстонии, Литвы и Швеции по Азовскому морю, назвав его русофобским.
Накануне главы МИД четырех стран призвали Россию "выполнить свои международные обязательства", обеспечив свободу навигации и беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море. Кроме того, они заявили о поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины.

"Лживые тезисы"

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель отметил, что Россия строго следует всем необходимым правилам.
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"Навигация в Керченском проливе, на который распространяется исключительно суверенитет России, осуществляется с общепринятыми международными правилами судоходства, никто украинским судам и кораблям не препятствует", — сказал он РИА Новости.
Кроме того, парламентарий призвал Киев "не транслировать лживые тезисы и заявления".
Сенатор Ольга Ковитиди также сочла требования к России политическим популизмом.
"Наиболее разумным (со стороны Украины. — Прим. ред.) было бы <…> принять реальные меры к исполнению Минских соглашений и исполнить принятые на себя обязательства по разведению сил по линии соприкосновения в Донбассе", — сказала она.

"Тень на плетень"

Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, подчеркнул, что очередность при проходе кораблей в Керченском проливе установлена по объективным причинам.
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"Он мелководный, сложный для прохода <…>. Если все будут соблюдать эти правила, то и вопросов не будет. Не стоит наводить тень на плетень", — сказал парламентарий РИА Новости.
Кроме того, лишь три обратившихся к России страны имеют отношение к санкциям Евросоюза, а "Украина ни при чем", напомнил член верхней палаты парламента Алексей Пушков.

"Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС. Это выпад авангарда", — написал он в Twitter.

Политик подчеркнул, что остальные страны ждут саммита "нормандской четверки", который пройдет 9 декабря в Париже.

"Бежать впереди русофобского паровоза"

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов назвал требование четырех министров странным демаршем.
Крымский мост через Керченский пролив
Вчера, 08:44Сказано в эфире
"Глупая ситуация". Эксперт о заявлении четырех стран по Азовскому морюГлавы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции потребовали от России доступа к Азовскому морю. Эксперт Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал их заявление.
"Они ничего не запомнили и ничему не научились. Они по-прежнему пытаются бежать впереди русофобского паровоза и быть первыми в своей ненависти к России", — сказал он РИА Новости.
По мнению Молохова, подобные заявления — это попытка повысить градус напряженности в Азовско-Черноморском бассейне накануне саммита в "нормандском формате".
Депутат Госдумы Дмитрий Белик также считает, что Украина и Прибалтийские государства намерены любым путем сохранить напряженность в регионе Азовского моря.

"Надо — они организуют провокацию, надо — поддержат заявление в ООН, надо — выпустят коллективную резолюцию. У этих стран нет собственного видения внешней политики, это аватары США", — цитируют его "Известия".

Международно-правовой статус Азовского моря определен российско-украинским договором, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно этому документу, Азовское море относится к внутренним водам России и Украины. Это означает, что иностранные военные корабли не могут заходить в эти воды без согласия стран, которым они принадлежат.
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Ситуация на УкраинеДмитрий БеликСергей ЦековЕвросоюзЭстонияЛатвияООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
4 страны врут, а Россия нет. нато, агрессия сша! караул!
27 ноября, 17:51
Nerp
332016124
Тут Медведев даже Финляндии дружбу предложил, ага после 1939 г. Они взяли и согласились бы, это только Россию история ничему не учит.
27 ноября, 18:01
BABen Ali
5101472
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