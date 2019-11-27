В России ответили на призыв четырех стран к Москве по Азовскому морю

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали заявление Эстонии, Литвы и Российские парламентарии прокомментировали заявление Украины Швеции по Азовскому морю, назвав его русофобским.

Накануне главы МИД четырех стран призвали Россию "выполнить свои международные обязательства", обеспечив свободу навигации и беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море . Кроме того, они заявили о поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины.

"Лживые тезисы"

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель отметил, что Россия строго следует всем необходимым правилам.

"Навигация в Керченском проливе, на который распространяется исключительно суверенитет России, осуществляется с общепринятыми международными правилами судоходства, никто украинским судам и кораблям не препятствует", — сказал он РИА Новости.

Кроме того, парламентарий призвал Киев "не транслировать лживые тезисы и заявления".

Сенатор Ольга Ковитиди также сочла требования к России политическим популизмом.

"Наиболее разумным (со стороны Украины. — Прим. ред.) было бы <…> принять реальные меры к исполнению Минских соглашений и исполнить принятые на себя обязательства по разведению сил по линии соприкосновения в Донбассе", — сказала она.

"Тень на плетень"

Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, подчеркнул, что очередность при проходе кораблей в Керченском проливе установлена по объективным причинам.

"Он мелководный, сложный для прохода <…>. Если все будут соблюдать эти правила, то и вопросов не будет. Не стоит наводить тень на плетень", — сказал парламентарий РИА Новости.

Кроме того, лишь три обратившихся к России страны имеют отношение к санкциям Евросоюза, а "Украина ни при чем", напомнил член верхней палаты парламента Алексей Пушков.

"Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС. Это выпад авангарда", — написал он в Twitter.

Политик подчеркнул, что остальные страны ждут саммита "нормандской четверки", который пройдет 9 декабря в Париже.

"Бежать впереди русофобского паровоза"

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов назвал требование четырех министров странным демаршем.

"Они ничего не запомнили и ничему не научились. Они по-прежнему пытаются бежать впереди русофобского паровоза и быть первыми в своей ненависти к России", — сказал он РИА Новости.

По мнению Молохова, подобные заявления — это попытка повысить градус напряженности в Азовско-Черноморском бассейне накануне саммита в "нормандском формате".

Депутат Госдумы Дмитрий Белик также считает , что Украина и Прибалтийские государства намерены любым путем сохранить напряженность в регионе Азовского моря.

"Надо — они организуют провокацию, надо — поддержат заявление в ООН, надо — выпустят коллективную резолюцию. У этих стран нет собственного видения внешней политики, это аватары США", — цитируют его "Известия".