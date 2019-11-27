Иванов прокомментировал открытие трассы М-11

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, говоря о качестве новой платной автотрассы М-11 Москва-Санкт-Петербург, напомнил, что "в России две беды" и предположил, что благодаря этой дороге в стране научились бороться с одной из них.
"Что касается качества (трассы - ред.), последнее, что я хотел сказать, качество дороги между Москвой и Петербургом, может быть, это громко прозвучит. У нас, как известно, в России две беды, так вот эта дорога показывает, что мы научились уже бороться с одной из них", - сказал он в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о влиянии автодороги М-11 на развитие регионов.
Трасса М-11, связывающая два крупнейших города России, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Стоимость проезда по трассе М-11 составит около 2 тысяч рублей. На М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.
Новая автодорога – дублер федеральной автодороги М-10 "Россия", пропускная способность которой практически исчерпана. Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.