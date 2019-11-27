Иванов прокомментировал открытие трассы М-11

"Что касается качества (трассы - ред.), последнее, что я хотел сказать, качество дороги между Москвой и Петербургом, может быть, это громко прозвучит. У нас, как известно, в России две беды, так вот эта дорога показывает, что мы научились уже бороться с одной из них", - сказал он в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о влиянии автодороги М-11 на развитие регионов.