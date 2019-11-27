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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали призыв четырех стран к России по Украине

10:49 27.11.2019 (обновлено: 11:55 27.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал призыв глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины "уважать международное право" и обеспечивать беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море безосновательным.
По его словам, эти страны продолжают "мутить воду" в то время как Европа настроена на уменьшение конфронтации и налаживание диалога с Москвой.
"Этот альянс между странами, в частности между Швецией и Украиной, мы наблюдаем и на парламентской ассамблее ОБСЕ. Представители Швеции во всём и всегда поддерживают украинскую делегацию в ее русофобских нападках. Так что это все звенья одной цепи и одной политики".
Владимир Джабаров
Ранее главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции в контексте передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей призвали Россию обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации.

Провокация в Керченском проливе

25 ноября прошлого года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России в Черном море. Они опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
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В результате пограничники задержали корабли, на борту которых оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Им предъявили обвинения в нарушении государственной границы.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
В сентябре нарушивших границу украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Корабли Украина получила 18 ноября.
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Ситуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВладимир ДжабаровШвецияЭстонияЛатвияРоссияУкраинаВ мире
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