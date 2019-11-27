В Совфеде прокомментировали призыв четырех стран к России по Украине

"Этот альянс между странами, в частности между Швецией и Украиной, мы наблюдаем и на парламентской ассамблее ОБСЕ. Представители Швеции во всём и всегда поддерживают украинскую делегацию в ее русофобских нападках. Так что это все звенья одной цепи и одной политики".

Владимир Джабаров