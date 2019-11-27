Крушение поезда "Невский экспресс" в ноябре 2009 года

На месте крушения пассажирского поезда Москва-Петербург "Невский экспресс" в Тверской области, где несколько вагонов сошли с рельсов. 28 ноября 2009 года

27 ноября 2009 года в 21.35 мск в Бологовском районе Тверской области на перегоне "Алешинка-Угловка" Октябрьской железной дороги (в 283 километрах от Санкт-Петербурга) произошел сход с рельсов трех последних пассажирских вагонов скоростного поезда №166 "Невский экспресс", следовавшего по маршруту "Москва – Санкт-Петербург". Крушение произошло примерно в километре от административной границы Новгородской и Тверской областей.

Поезд состоял из 14 вагонов, в которых следовали 682 человека, в том числе 29 членов поездной бригады. В пути он обычно развивал скорость до 200 километров в час и шел из Москвы до Петербурга четыре с половиной часа.

По словам очевидцев, от момента, когда что-то пошло не так, до полной остановки поезда прошло не более 30 секунд. В первые минуты после катастрофы уцелевшие пассажиры поезда своими силами помогали пострадавшим . Первых раненых приняла к себе пожилая женщина, рядом с домом которой произошло крушение поезда.

К месту происшествия в экстренном порядке были направлены необходимые силы и средства центральных подразделений МЧС, Минздравсоцразвития, Минтранса, МВД, ФСБ России. Выдвинулись спасатели и пожарные из всех близлежащих населенных пунктов, в том числе из Великого Новгорода и Твери. Одновременно были направлены отряды из Москвы и приведены в готовность авиационные средства доставки и эвакуации. Общая группировка составляла 460 человек , 90 единиц техники, кроме этого, шесть воздушных судов.

Однако из-за бездорожья непосредственно к месту крушения, где лежали потерпевшие крушение вагоны, невозможно было подъехать. Некоторые медики, бросив машины, шли к поезду пешком

Для эвакуации пассажиров с места происшествия, был направлен скорый поезд "Сапсан", который проходил неподалеку испытания перед своим запуском. Он доставил основную часть людей в Санкт-Петербург. Из 529 человек, прибывших в Санкт-Петербург, 22 обратились за медпомощью.

На место происшествия также были направлены аварийно-спасательные поезда с двух сторон. Плюс к этому подошел поезд Самара – Санкт-Петербург в голову состава и также приступил к помощи по эвакуации людей. Тяжело пострадавших эвакуировали четырьмя вертолетами и одним самолетом в Москву и Санкт-Петербург.

На месте крушения поезда погибли 27 человек, позднее в больнице умер еще один пассажир. Ранения получили 130 человек. Среди погибших оказались несколько высокопоставленных российских чиновников. В частности, глава Росрезерва Борис Евстратиков и экс-сенатор от Санкт-Петербурга, председатель правления госкомпании "Автодор" Сергей Тарасов.

ОАО "РЖД" был причинен ущерб на сумму 187 миллионов рублей.

Из-за аварии "Невского экспресса" на линии был изменен маршрут движения более 60 поездов, в которых находились около 27 тысяч пассажиров. Их задержка в среднем составляла около восьми часов. Они следовали по объездному пути.

Практически сразу в качестве основной версии причины катастрофы правоохранительные органы назвали теракт. Многие очевидцы упоминали о "хлопке и вспышке" в момент инцидента. На месте крушения поезда была обнаружена воронка размером полтора метра на метр, которая обусловила сход с рельсов вагонов, а также элементы взрывного устройства

По данным ФСБ РФ, причиной аварии поезда стал взрыв самодельного устройства мощностью семь килограммов в тротиловом эквиваленте.

Уголовное дело по факту аварии поезда "Невский экспресс" было возбуждено по статьям 205 (террористический акт) и 222 – "незаконный оборот взрывчатых веществ" Уголовного кодекса РФ. Оно было принято к производству Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ.

В результате взрыва Александр Бастрыкин и сопровождавшие его руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Сергей Забатурин и руководитель следственного управления по Новгородской области Константин Карасев получили травмы и обратились за медицинской помощью.

Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ возбудило отдельное уголовное дело по факту подрыва взрывного устройства в непосредственной близости от следственной группы, работавшей на месте крушения. Затем его соединили с основным уголовным делом по факту подрыва поезда "Невский экспресс".

По горячим следам сотрудники правоохранительных органов составили фотороботы нескольких подозреваемых, проводился комплекс мероприятий по установлению обстоятельств совершения теракта в пассажирском поезде "Невский экспресс". В ходе расследования уголовного дела было проведено более 250 судебных экспертиз , а также целый ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как установила экспертиза, почти все пассажиры "Невского экспресса", получившие в результате теракта 27 ноября несовместимые с жизнью травмы, ехали в последнем вагоне поезда (нумерация шла с хвоста, поэтому вагон числился под № 1). Последний вагон располагался дальше всех остальных от эпицентра взрыва, происшедшего под локомотивом. Однако сразу после взрыва машинист, как того требует инструкция, применил экстренное торможение, в результате которого хвостовая часть состава, шедшего со скоростью 190 километров в час, начала складываться.

Первые девять вагонов вообще не пострадали, устояв на полотне. Вагоны № 2, 3 и 4 завалились набок, прислонившись к откосу. Последний же вагон № 1, оторвавшись от состава, поднялся над рельсами, снес три бетонные опоры электропередачи и в полете, ударился в тот же откос своей торцевой частью – тамбуром. Этот удар и привел к массовым жертвам среди пассажиров.

Согласно данным Новгородской облпрокуратуры, теракт был совершен группой, действовавшей под контролем одного из наиболее известных чеченских боевиков Доку Умарова. Выйти на ее след помогло оружие , брошенное бандитами на месте теракта.

Следствие установило причастность к подрыву поезда нескольких лиц. Семь из них, входивших в состав вооруженного банформирования – боевик Александр Тихомиров, известный под кличкой "Саид Бурятский", Багаутдин Далгиев, Осман Ужаков и четверо братьев Картоевых были ликвидированы в ходе спецоперации 2 марта 2010 года в селе Экажево в Ингушетии. В связи со смертью, уголовное преследование в отношении них было прекращено. Во время операции удалось задержать еще десять человек, причастных к организации крушения экспресса. Их доставили в Москву и арестовали. В ходе данной спецоперации погиб следователь Следственного комитета при прокуратуре РФ Сергей Васюкович.

20 января 2011 года Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации было предъявлено обвинение в подрыве поезда в окончательной редакции Зелимхану Аушеву и девяти людям по фамилии Картоевы.

27 июля 2011 года материалы уголовного дела были направлены в Тверской областной суд для рассмотрения по существу.

22 мая 2012 года Тверской областной суд приговорил десять обвиняемых по делу о подрыве "Невского экспресса" на сроки от семи лет лишения свободы до пожизненного заключения. Пожизненно были осуждены четверо из десяти подсудимых – Мурат, Татархан и Беслан Картоевы, а также Зелемхан Аушев, которые были признаны виновными в терроризме, незаконном изготовлении оружия и участии в незаконном вооруженном формировании. Магомед и Ильяс Картоевы были приговорены к семи годам лишения свободы в колонии строго режима, Тимур, Тархан и Идрис Картоевы – к семи с половиной годам в колонии строго режима, еще один Беслан Картоев осужден к восьми годам заключения. Они признаны виновными в терроризме, бандитизме и незаконном обороте оружия. Части осужденных было зачтено в назначенный срок наказания то, что они находились под стражей с марта 2010 года.

Тверской областной суд также удовлетворил гражданский иск ОАО "РЖД" к четырем подсудимым (Зелемхану Аушеву, Беслану, Мураду и Татархану Картоевым) на сумму 134 миллиона рублей. Кроме того, суд также взыскал с осужденных порядка восьми миллионов рублей в пользу потерпевших. Защита осужденных обжаловала приговор . 24 февраля 2013 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ смягчила приговор шести осужденным, определив им отбывать наказание в колонии общего режима.

Один из осужденных по делу о подрыве "Невского экспресса" Тархан Картоев 29 июня 2013 года скончался в больнице при колонии в Екатеринбурге.

В конце 2013 года спецслужбами РФ была ликвидирована бандитская группа террориста Доку Умарова и он сам.