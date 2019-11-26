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РИА Новости

Путин дал школьникам совет по выбору будущей профессии

13:25 26.11.2019 (обновлено: 16:09 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня". 26 ноября 2019
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке Школа завтрашнего дня. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня". 26 ноября 2019
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня" рассказал школьникам, как выбрать профессию.
"Должно быть что-то внутри. Щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата", — сказал президент.
Он отметил, что, когда возникнет дело, которому захочется посвятить жизнь, мгновенно появится усидчивость.
"Как только вы будете заниматься любимым делом, вы будете добиваться маленьких результатов — все сложится сразу. Я хочу пожелать всем, кто выбирает сейчас себя, выбирает свою жизнь, профессию, свое будущее, тщательно над этим работать ", — добавил Путин.
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Говоря о том, как он сам выбирал будущую профессию, глава государства вспомнил, что у него были "очень сложные дискуссии" с родителями и тренером на этот счет.
"У меня вначале были желания самые разные, как и у всех молодых людей, — моряком и летчиком. Я внимательно все это смотрел, изучал", — рассказал Путин.
Президент отметил, что посещал разные учебные заведения, "приходил, садился, ходил по коридорам, смотрел, что происходит вокруг".
Он посоветовал школьникам все это на себя примерить, и тогда можно будет почувствовать, хочется ли этим делом заниматься всю жизнь.
Основой для развития и успеха президент назвал знания.

"Мы когда в школе учимся, потом в высшей школе, в университете, в институте, многие вещи нам кажутся ненужными, потому что они, на первый взгляд, не имеют практического применения. Но это не так. Накопление знаний формирует мировоззрение, а это база, на которой развивается человек и добивается успехов. Мы даже что-то можем забыть, какую-то конкретную информацию из того, что мы учили, или из того, что получаем от родителей, но это ложится к нам в фундамент нашей будущей жизни, формирует нас".

Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке Школа завтрашнего дня, который проходит в рамках Форума профессиональной навигации ПроеКториЯ
Владимир Путин
Он подчеркнул, что родители должны помогать детям выбрать свою судьбу. Ничего из того, что "позитивно закладывается в семье нашими родителями, не пропадает", заключил президент.
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форум "ПроеКТОриЯ"Кем статьНавигатор абитуриентаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Это в СССР молодым везде была дорога и ты мог заниматься любимым делом и гарантированно прокормить семью. В капиталистической России заниматься приходиться не тем к чему душа лежит, а тем за что больше платят.
26 ноября, 14:15
Будущее Страны
1800204
Жалко будущую молодёжь. Перспектив у её очень мало. И родителям головная боль после выпускного.
26 ноября, 13:42
Вячеслав Гаджиев
1500305
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