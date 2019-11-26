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РИА Новости

Контракт на новые поставки С-400 Турции хотят подписать в 2020 году

08:29 26.11.2019 (обновлено: 10:39 26.11.2019)
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© Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma BakanlığıСтоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Контракт по опциону на С-400 для Турции планируется подписать в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.
Россия выполнила в этом году контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект.
"Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов. Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы", - сказал Михеев.
Читайте полный текст интервью Александра Михеева >>
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Александр МихеевС-400 «Триумф»РособоронэкспортТурцияРоссияБезопасность
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