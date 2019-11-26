Контракт на новые поставки С-400 Турции хотят подписать в 2020 году

"Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов. Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы", - сказал Михеев.