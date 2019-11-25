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РИА Новости

Случаи массового отравления газом в России в 2018-2019 годах

15:27 25.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
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2019

25 ноября в больницу Вадского района Нижегородской области было доставлено 44 человека (43 ребенка и 1 взрослый) из Вадской средней школы – предположительно, с отравлением бытовым газом. Восемь из пострадавших после обследования были госпитализированы, остальные отпущены домой. По предварительным данным, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа.
21 октября в Оренбургской области восемь человек отравились газом на заводе "Оркснефтеоргсинтез". Отравление произошло на установке гидроочистки дизельного топлива ПАО "Орскнефтеоргсинтез". Пострадавшие были доставлены в городскую больницу Орска.
30 июля стало известно, что 14 рабочих из подмосковного поселка Ленинские горки отравились неизвестным газом. Пострадавшие обратились в местную амбулаторию, где им была оказана первая помощь. Семь рабочих отказались от госпитализации, остальные остались на лечении в больницах Домодедово, Подольска, Видного.
17 июня поздно вечером в жилом многоквартирном доме в Заволжском районе Ульяновска произошло отравление угарным газом семи человек. Причиной происшествия стала неисправность газовой колонки.
5 апреля утром в городе Киселевске Кемеровской области двое взрослых и четыре ребенка погибли от отравления угарным газом. Трагедия произошла в частном доме с печным отоплением. Все погибшие были членами одной семьи – бабушка, дедушка и внуки.
2 апреля в Казани в Татарстане в частном доме семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом. Все шесть человек были госпитализированы, женщина с детьми попала в реанимацию. Причиной происшествия явилась неисправность дымохода двухконтурного газового котла.
19 марта в Чехове Московской области семь человек отравились угарным газом. Сначала в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации из квартиры супружеской пары с тремя малолетними детьми 2007 и 2018 годов рождения с признаками отравления. Затем из указанной квартиры в больницу были доставлены два сотрудника скорой помощи, приехавшие к ним по вызову. Причиной отравления стала прогоревшая гофра вытяжки на газовой колонке.
26 февраля в новой Москве при ремонте автомойки в паркинге жилого комплекса "Рассказово" восемь рабочих отравились угарным газом из-за неработающей вытяжной вентиляции. Один из них был госпитализирован в институт Склифосовского. Паркинг в составе ЖК "Рассказово" был сдан в эксплуатацию, один из собственников проводил там работы по ремонту и отделке автомойки. На объекте работали десять человек, используя дизельный генератор.
20 января в частном доме в Перми семь человек, в том числе четверо детей отравились угарным газом. ЧП произошло в доме с печным отоплением, расположенном в Индустриальном районе города. Все пострадавшие были госпитализированы с легкой степенью отравления.

2018

31 декабря вечером в Альметьевске в Татарстане шесть человек, в том числе четверо детей, отравились угарным газом. Причиной происшествия стала обратная тяга системы вентиляции.
16 декабря стало известно, что 11 человек отравились угарным газом, пять из них погибли на территории строящейся гостиницы в деревне Шестово в Домодедовском районе Московской области. Шесть человек были госпитализированы. Погибшие – граждане ближнего зарубежья в возрасте от 28 до 59 лет.
20 марта в поселке Калинин Тамбовской области отравились газом и были госпитализированы более 20 человек. По данным следствия, утечка газа произошла, когда 42-летний мужчина во дворе начал демонтаж металлических баллонов. Проживающие в округе жители почувствовали себя плохо и вызвали врачей. С отравлениями или ожогами дыхательных путей неизвестным газом были госпитализированы 22 человека, девять из них – дети. Специалисты Роспотребнадзора установили, что жители поселка отравились газом сернистый ангидрид.
1 января ребенок и четверо взрослых погибли от отравления угарным газом в селе Петропавловское Катайского района Курганской области. В СУСК уточнили, что погибший мальчик был 2007 года рождения. Еще три человека пострадали. По данным следствия, к трагедии привела неисправная работа оборудования газового отопления.
1 января стало известно, что семь человек, в том числе трое детей, погибли от отравления угарным газом в селе Скворцовка в Оренбургской области. Возраст погибших детей – четыре, шесть и четырнадцать лет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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