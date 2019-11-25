В Нижегородской области восемь отравившихся газом остаются в больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Восемь человек остаются под наблюдением врачей в районной больнице после отравления газом в Вадской средней школе, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.
Днем 25 ноября в Вадскую ЦРБ было доставлено 44 человека (43 ребенка и 1 взрослый) из Вадской средней школы – предположительно, с отравлением бытовым газом. По данным медицины катастроф, на 13.00 тяжёлых отравлений нет, 23 ребёнка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой, остальные обследуются. Региональный СУСК проводит доследственную проверку, выясняет причину отравления школьников. По предварительным данным, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа.
"Восемь человек, которые пострадали от отравления в Вадской школе, остаются под наблюдением врачей Вадской ЦРБ. Остальные после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой", - говорится в сообщении минздрава.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на место ЧП в Вадский район по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина выехали заместитель губернатора Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков. На месте организован оперативный штаб.