Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области

"В больницу на скорой помощи доставили из нефтяного завода восемь человек, всем им оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, люди отравились газом, их состояние и точный диагноз сообщим утром",- сказали РИА Новости в орской больнице №1.