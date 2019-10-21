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РИА Новости

Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области

23:10 21.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
УФА, 21 окт - РИА Новости. Врачи помогают восьмерым людям, пострадавшим на заводе "Оркснефтеоргсинтез", по предварительным данным, отравившись газом, сообщили РИА Новости в городской больнице №1 оренбургского Орска.
"В больницу на скорой помощи доставили из нефтяного завода восемь человек, всем им оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, люди отравились газом, их состояние и точный диагноз сообщим утром",- сказали РИА Новости в орской больнице №1.
Местные СМИ со ссылкой на минздрав Оренбургской области отмечают, что люди отравились на установке гидроочистки дизельного топлива ПАО "Орскнефтеоргсинтез".
Комментариями предприятия и МЧС РИА Новости пока не располагают.
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