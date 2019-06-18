Источник назвал количество человек, отравившихся угарным газом в Ульяновске

САМАРА, 18 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате отравления угарным газом в Ульяновске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что 17 июня в 22.35 (мск) на улице Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки, пострадали несколько человек.