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РИА Новости

Совфед одобрил закон о показе нацистской символики в учебных целях

14:58 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в понедельник закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях.
Документ предусматривает, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".
Авторы законопроекта пояснили, что принятие такой нормы необходимо, в том числе для того, чтобы можно было демонстрировать фильмы о Великой Отечественной войне. Это особенно актуально в преддверии 75 годовщины Победы в ВОВ, отмечают они.
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