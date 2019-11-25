Совфед одобрил закон о показе нацистской символики в учебных целях

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в понедельник закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях.
Документ предусматривает, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".
Авторы законопроекта пояснили, что принятие такой нормы необходимо, в том числе для того, чтобы можно было демонстрировать фильмы о Великой Отечественной войне. Это особенно актуально в преддверии 75 годовщины Победы в ВОВ, отмечают они.