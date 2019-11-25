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РИА Новости

Совфед ратифицировал соглашение ЕАЭС о прослеживаемости товаров

14:30 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Заседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в понедельник соглашение стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
3 ноября, 13:35
Медведев рассказал о росте интереса к торговле с ЕАЭС
Подписание документа состоялось в мае этого года в рамках заседания Высшего ЕАЭС, в котором приняли участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.
Соглашение направлено на создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого такого государства, а также на обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом товаров.
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Евразийский экономический союзСовет Федерации РФЭкономика
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