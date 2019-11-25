Коллектив "Ленфильма" поддержал гендиректора, которого хотят уволить

С-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Сотрудники киностудии Сотрудники киностудии "Ленфильм" на общем собрании в понедельник приняли обращение в поддержку действующего генерального директора киностудии Эдуарда Пичугина , передает корреспондент РИА Новости.

"Мы поддерживаем генерального директора Эдуарда Пичугина, который на протяжении семи лет руководит нашей студией, сохраняя и развивая ее. Пичугин успешно отстаивает интересы студии и коллектива перед органами власти и кредиторами, контролирующими структурами и иностранными партнерами, кинопрокатчиками и мастерами киноиндустрии", - говорится в тексте обращения.

Пичугин, выступая на собрании, выразил мнение, что нынешнее руководство и трудовой коллектив киностудии выполнил задачу руководства страны по ее возрождению. "Мы с вами смогли выполнить поручение президента России – сохранить киностудию", - сказал он, назвав сотрудников "Ленфильма" "семьей".

Ранее, в минувший вторник, Союз кинематографистов Санкт-Петербурга выступил с предложением освободить Пичугина от занимаемой должности в связи с тем, что он, по оценке этой организации, не справился с возложенными обязанностями. На общем собрании предлагалось поручить новому руководству киностудии, в случае его смены, разработать программу финансового оздоровления "Ленфильма" совместно с властями. Как сообщал официальный представитель "Ленфильма", киностудия была удивлена позицией санкт-петербургской организации Союза кинематографистов.

Впоследствии министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал журналистам, что ведомство не имеет полномочий по смене гендиректора "Ленфильма", поскольку соответствующее решение должен принимать совет директоров. Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, высказывал предположение, что совет директоров киностудии ждут изменения, и в его новый состав может войти, в том числе, и представитель банка.