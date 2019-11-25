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РИА Новости

Коллектив "Ленфильма" поддержал гендиректора, которого хотят уволить

14:20 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭмблема киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге
Эмблема киностудии Ленфильм в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Сотрудники киностудии "Ленфильм" на общем собрании в понедельник приняли обращение в поддержку действующего генерального директора киностудии Эдуарда Пичугина, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы поддерживаем генерального директора Эдуарда Пичугина, который на протяжении семи лет руководит нашей студией, сохраняя и развивая ее. Пичугин успешно отстаивает интересы студии и коллектива перед органами власти и кредиторами, контролирующими структурами и иностранными партнерами, кинопрокатчиками и мастерами киноиндустрии", - говорится в тексте обращения.
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Пичугин, выступая на собрании, выразил мнение, что нынешнее руководство и трудовой коллектив киностудии выполнил задачу руководства страны по ее возрождению. "Мы с вами смогли выполнить поручение президента России – сохранить киностудию", - сказал он, назвав сотрудников "Ленфильма" "семьей".
Ранее, в минувший вторник, Союз кинематографистов Санкт-Петербурга выступил с предложением освободить Пичугина от занимаемой должности в связи с тем, что он, по оценке этой организации, не справился с возложенными обязанностями. На общем собрании предлагалось поручить новому руководству киностудии, в случае его смены, разработать программу финансового оздоровления "Ленфильма" совместно с властями. Как сообщал официальный представитель "Ленфильма", киностудия была удивлена позицией санкт-петербургской организации Союза кинематографистов.
Впоследствии министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал журналистам, что ведомство не имеет полномочий по смене гендиректора "Ленфильма", поскольку соответствующее решение должен принимать совет директоров. Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, высказывал предположение, что совет директоров киностудии ждут изменения, и в его новый состав может войти, в том числе, и представитель банка.
"Ленфильм" в 2013 году подписал соглашение с ВТБ, согласно которому киностудии была предоставлена кредитная линия в размере 1,53 миллиарда рублей сроком на 10 лет. Режиссер Федор Бондарчук, который сейчас возглавляет совет директоров "Ленфильма", обратился с просьбой к президенту РФ о предоставлении субсидии на погашение кредита. После этого в сентябре Костин заявил, что ВТБ видит для "Ленфильма" два варианта расчетов по кредиту: объявить дефолт или просить у властей помощь в погашении займа.
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КультураЭдуард ПичугинЛенфильмСанкт-Петербург
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