Беглов назвал уход из жизни президента СПбГУ Вербицкой большой утратой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой, отметив, что это большая утрата для города и всей России.
Президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
"Тяжелое известие пришло в Санкт-Петербург. Ушла из жизни Людмила Алексеевна Вербицкая. Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования ее родным, близкими, друзьям, коллегам. Это потеря для всего города, страны, но особенно для тех, с кем она работала, кого она учила, с кем участвовала в общественной деятельности", - говорится в тексте соболезнования.
По словам Беглова, с такими людьми, как Людмила Вербицкая, "связываем само понятие ленинградской-петербургской интеллигентности, образованности, культуры".
"Ее знали, любили и уважали россияне. Людмила Алексеевна Вербицкая многие годы была президентом Российской академии образования, президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Ее в высшей степени компетентное и авторитетное мнение имело решающее значение, когда речь шла о защите русского языка, сохранении нашей культуры", - отмечает Беглов.
Он напомнил также, что Вербицкая была удостоена звания Почетного гражданина Санкт-Петербурга.
"Уход из жизни Людмилы Алексеевны Вербицкой – большая утрата для нашего города и России. Память о ней навсегда сохранится в сердцах россиян", - говорится в соболезновании.