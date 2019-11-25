Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T15:56+0300
https://ria.ru/20191125/1561560979.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156154/41/1561544174_0:446:2048:1598_1036x0_80_0_0_5d73f414b604693426c3e3699e417a35.jpg
РИА Новости

Беглов назвал уход из жизни президента СПбГУ Вербицкой большой утратой

14:14 25.11.2019 (обновлено: 15:56 25.11.2019)
201
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая
Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой, отметив, что это большая утрата для города и всей России.
Президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
15 декабря 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи.
Вчера, 13:37
Путин назвал личной утратой смерть президента СПбГУ Вербицкой
"Тяжелое известие пришло в Санкт-Петербург. Ушла из жизни Людмила Алексеевна Вербицкая. Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования ее родным, близкими, друзьям, коллегам. Это потеря для всего города, страны, но особенно для тех, с кем она работала, кого она учила, с кем участвовала в общественной деятельности", - говорится в тексте соболезнования.
По словам Беглова, с такими людьми, как Людмила Вербицкая, "связываем само понятие ленинградской-петербургской интеллигентности, образованности, культуры".
"Ее знали, любили и уважали россияне. Людмила Алексеевна Вербицкая многие годы была президентом Российской академии образования, президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Ее в высшей степени компетентное и авторитетное мнение имело решающее значение, когда речь шла о защите русского языка, сохранении нашей культуры", - отмечает Беглов.
Он напомнил также, что Вербицкая была удостоена звания Почетного гражданина Санкт-Петербурга.
"Уход из жизни Людмилы Алексеевны Вербицкой – большая утрата для нашего города и России. Память о ней навсегда сохранится в сердцах россиян", - говорится в соболезновании.
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вчера, 13:24
Вербицкая тонко чувствовала слово и любила родной язык, заявил Котюков
000100
Обсудить 0
Умерла президент СПбГУ Людмила ВербицкаяЛюдмила ВербицкаяСанкт-Петербургский государственный университетАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Почетный президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая на концерте Музыкальный комплимент, посвященном 60-летию президента РФ Владимира Путина, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга
Садовничий отметил вклад Вербицкой в признание СПбГУ на мировом уровне
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая тонко чувствовала слово и любила родной язык, заявил Котюков
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге
Делегация Единой России во главе с Борисом Грызловым на заседании в Китае
ЕР и Компартия Китая осудили вмешательство извне в дела государств
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков пообещал, что РГО будет поддерживать внутренний туризм
Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая
Володин отметил вклад Вербицкой в развитие образования в России
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Матвиенко отметила вклад Вербицкой в развитие высшей школы в России
Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве
РПЦ приостановила работу Александрийского подворья в Москве
Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин и президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вербицкой
Председатель Медиа-совета РГО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков: США и КНДР пока не ответили на приглашение на 75-летие Победы
Автомобиль скорой помощи
Пассажир умер в поезде Петербург — Москва, сообщили СМИ
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Депутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов
Депутат выступил против присвоения переулку в Москве имени Захарова
Туристы на улице, Санкт-Петербург
Граждане ЕС оформили 26 тысяч электронных виз для поездок в Петербург
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
Лента новостейМолния