Беглов назвал уход из жизни президента СПбГУ Вербицкой большой утратой

"Тяжелое известие пришло в Санкт-Петербург. Ушла из жизни Людмила Алексеевна Вербицкая. Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования ее родным, близкими, друзьям, коллегам. Это потеря для всего города, страны, но особенно для тех, с кем она работала, кого она учила, с кем участвовала в общественной деятельности", - говорится в тексте соболезнования.