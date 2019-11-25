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РИА Новости

Граждане ЕС оформили 26 тысяч электронных виз для поездок в Петербург

14:03 25.11.2019
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© РИА Новости / Александр АндреевТуристы на улице, Санкт-Петербург
Туристы на улице, Санкт-Петербург
© РИА Новости / Александр Андреев
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Порядка 26 тысяч виз было оформлено в первый месяц действия упрощенного въезда для граждан стран Евросоюза в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, говорится в материалах ко встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с финским коллегой Антти Ринне.
"С 1 октября 2019 года финские граждане наряду с гражданами ряда других стран - членов Евросоюза получили право на упрощенное посещение Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основании электронных виз. За первый месяц применения данной практики (октябрь 2019 года) уже оформлено более 26 тысяч виз для посещения Петербурга и Ленинградской области, из них 2257 — гражданами Финляндии", — говорится в материалах.
При этом в тексте указывается, что в первом полугодии 2019 года из Финляндии въехало на семь процентов туристов меньше (430 тысяч человек), чем годом ранее. "Число российских туристов, напротив, возросло на пять процентов (1,6 миллиона человек). Граждане России — наиболее многочисленная группа иностранных туристов в Финляндии (23 процента от количества ночевок)", — сообщается в документе.
Президент РФ Владимир Путин в июле подписал указ о введении с 1 октября 2019 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы. Он распространяется на 53 страны, в том числе и весь Евросоюз.
Граждане этих государств уже могут пользоваться аналогичным порядком при посещении Калининградской области и Дальнего Востока, а с 1 января 2021 года туристы будут получать электронные визы для поездок во все регионы России.
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Такое разрешение на въезд выдается иностранному гражданину на основании решения МИДа России по заявлению, которое он заполняет на сайте министерства не позднее чем за четыре дня до даты путешествия в Россию. Срок визы — до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток. Консульский сбор не взимается.
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