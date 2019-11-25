Матвиенко отметила вклад Вербицкой в развитие высшей школы в России

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент СПбГУ Людмила Вербицкая многое сделала для развития отечественной высшей школы, это был человек высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в адрес СПбГУ.
Президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге, сообщил в воскресенье представитель вуза.
"Людмила Алексеевна многое сделала для развития Российской Академии образования и развития отечественной высшей школы. Долгие годы она возглавляла Санкт-Петербургский государственный университет, внесла огромный вклад в подготовку молодого поколения специалистов", – отметила Матвиенко, которая представляет в Совете Федерации Северную столицу.
По словам спикера, вся жизнь Вербицкой была связана с любимым Санкт-Петербургом, она являлась почетным гражданином города. "Жители Северной столицы всегда будут помнить ее активную просветительскую деятельность и подвижническое служение науке", - отметила законодатель.
Труд Вербицкой – это не только пример подлинного созидания, но и нравственный ориентир для всех, кто стремится принимать активное участие в жизни общества, подчеркнула Матвиенко.