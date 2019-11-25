Матвиенко отметила вклад Вербицкой в развитие высшей школы в России

"Людмила Алексеевна многое сделала для развития Российской Академии образования и развития отечественной высшей школы. Долгие годы она возглавляла Санкт-Петербургский государственный университет, внесла огромный вклад в подготовку молодого поколения специалистов", – отметила Матвиенко, которая представляет в Совете Федерации Северную столицу.

По словам спикера, вся жизнь Вербицкой была связана с любимым Санкт-Петербургом, она являлась почетным гражданином города. "Жители Северной столицы всегда будут помнить ее активную просветительскую деятельность и подвижническое служение науке", - отметила законодатель.