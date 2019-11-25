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РИА Новости

Матвиенко отметила вклад Вербицкой в развитие высшей школы в России

12:11 25.11.2019 (обновлено: 12:46 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент СПбГУ Людмила Вербицкая
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая
© РИА Новости / Алексей Даничев
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент СПбГУ Людмила Вербицкая многое сделала для развития отечественной высшей школы, это был человек высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в адрес СПбГУ.
Президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге, сообщил в воскресенье представитель вуза.
"Людмила Алексеевна многое сделала для развития Российской Академии образования и развития отечественной высшей школы. Долгие годы она возглавляла Санкт-Петербургский государственный университет, внесла огромный вклад в подготовку молодого поколения специалистов", – отметила Матвиенко, которая представляет в Совете Федерации Северную столицу.
По словам спикера, вся жизнь Вербицкой была связана с любимым Санкт-Петербургом, она являлась почетным гражданином города. "Жители Северной столицы всегда будут помнить ее активную просветительскую деятельность и подвижническое служение науке", - отметила законодатель.
Труд Вербицкой – это не только пример подлинного созидания, но и нравственный ориентир для всех, кто стремится принимать активное участие в жизни общества, подчеркнула Матвиенко.
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