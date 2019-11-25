Twitter заблокировал аккаунт проекта "Хорошие новости"

"Месяц проработал этот аккаунт — и шесть миллионов просмотров. Его сегодня снесли полностью. Потому что хорошие новости о России по определению не должны распространяться среди западной аудитории — так считают тамошние цензоры. В месяц шесть миллионов — это серьезная цифра. И на нее тут же отреагировали, раз — и все, потому что такого быть не должно", — рассказал Малькевич на Медиафоруме этнических и региональных СМИ.