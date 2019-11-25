Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2019-11-25T12:19+0300
https://ria.ru/20191125/1561550350.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_0:54:3072:1782_1036x0_80_0_0_f69319674e698d35bf4ef817d593ffba.jpg
РИА Новости

Twitter заблокировал аккаунт проекта "Хорошие новости"

11:47 25.11.2019 (обновлено: 12:19 25.11.2019)
4680
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Социальная сеть Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Соцсеть Twitter без объяснения причин заблокировала официальный аккаунт проекта "Хорошие новости", сообщили его авторы.
Отмечается, что на этой странице ежедневно публиковали "видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах".
"Подобные санкции в отношении аккаунта, распространяющего исключительно позитивные новости, предприняты Twitter впервые", — указано в пресс-релизе.
Среди подписчиков были министр культуры Владимир Мединский, телеведущий Владимир Соловьев, гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, политики, депутаты Госдумы, члены Общественной палаты и многие другие.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
31 июля, 13:33Война в Сирии
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
Как отметил глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, этот аккаунт месяц назад создали "молодые ребята", которые планировали продвигать позитивный контент о России.
"Месяц проработал этот аккаунт — и шесть миллионов просмотров. Его сегодня снесли полностью. Потому что хорошие новости о России по определению не должны распространяться среди западной аудитории — так считают тамошние цензоры. В месяц шесть миллионов — это серьезная цифра. И на нее тут же отреагировали, раз — и все, потому что такого быть не должно", — рассказал Малькевич на Медиафоруме этнических и региональных СМИ.
В своем телеграм-канале Малькевич также отметил, что у Twitter в России нет юрлица. Он подчеркнул, что соцсеть свободно работает на территории страны и "при этом откровенно плюет на наше законодательство".
Логотип социальной сети Facebook
15 ноября, 12:28Медиавойны
Facebook больше месяца ограничивает аудиторию документального канала RTD
568203320954
Обсудить 77
МедиавойныВладимир Соловьев (телеведущий)РоскосмосГосдума РФВладимир МединскийМоскваРоссияTwitterТехнологииОбщество
Популярные комментарии
А как же свобода, демократия и прочая ересь, которой захламляют голову нашей молодежи (онижедети). Европейская не демократичная демократия так вот ты какая.
25 ноября, 12:06
llevone2017
9131040112
Кто кто подписчики там? Соловьево-мединско-скабеевы? И правильно что заблокировали.. Ибо с фейками и враньем допустим надо бороться! А "хороших новостей" людям на росс. тв и так тоннами на уши вешают на полит. ток шоу..
25 ноября, 12:54
Илья Беляев
1223002102
Рекомендуем
Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве
РПЦ приостановила работу Александрийского подворья в Москве
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не считают 2019 год лидером по числу протестных акций
Наталья Ветлицкая в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей!
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Люди стоят в очереди, чтобы отдать свой голос во время выборов в районный совет в округе Нг Кван О в Гонконге
Стали известны признаки того, что в России зреет Гонконг
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Бывший сенатор от законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова
Лео Бокерия
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Соболь пыталась сорвать мероприятие в Мосгордуме
Эдуард Матюха
В ДНР прокомментировали признание "народного мэра" Горловки в шпионаже
Сергей Неверов
Как лидер ОПГ, боровшейся за АвтоВАЗ, сбежал на Украину
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Логотип Google
Правозащитники объявили войну Google и Facebook. Для России это хорошо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
Лента новостейМолния