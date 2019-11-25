Twitter заблокировал аккаунт проекта "Хорошие новости"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Соцсеть Twitter без объяснения причин заблокировала официальный аккаунт проекта "Хорошие новости", сообщили его авторы.
Отмечается, что на этой странице ежедневно публиковали "видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах".
"Подобные санкции в отношении аккаунта, распространяющего исключительно позитивные новости, предприняты Twitter впервые", — указано в пресс-релизе.
Среди подписчиков были министр культуры Владимир Мединский, телеведущий Владимир Соловьев, гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, политики, депутаты Госдумы, члены Общественной палаты и многие другие.
Как отметил глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, этот аккаунт месяц назад создали "молодые ребята", которые планировали продвигать позитивный контент о России.
"Месяц проработал этот аккаунт — и шесть миллионов просмотров. Его сегодня снесли полностью. Потому что хорошие новости о России по определению не должны распространяться среди западной аудитории — так считают тамошние цензоры. В месяц шесть миллионов — это серьезная цифра. И на нее тут же отреагировали, раз — и все, потому что такого быть не должно", — рассказал Малькевич на Медиафоруме этнических и региональных СМИ.
В своем телеграм-канале Малькевич также отметил, что у Twitter в России нет юрлица. Он подчеркнул, что соцсеть свободно работает на территории страны и "при этом откровенно плюет на наше законодательство".