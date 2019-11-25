Член ОП прокомментировал блокировку "Хороших новостей" в Twittter

"Месяц назад в Twitter возник аккаунт, в котором создатели, молодые ребята, рассказывали, что будут продвигать позитивный контент о нашей стране. Месяц проработал этот аккаунт - и шесть миллионов просмотров. Его сегодня снесли полностью. Потому что хорошие новости о России по определению не должны распространяться среди западной аудитории - так считают тамошние цензоры. В месяц шесть миллионов – это серьезная цифра. И на нее тут же отреагировали, раз – и все, потому что такого быть не должно", - рассказал Малькевич в своем выступлении на Медиафоруме этнических и региональных СМИ.