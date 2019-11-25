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РИА Новости

Член ОП прокомментировал блокировку "Хороших новостей" в Twittter

11:50 25.11.2019 (обновлено: 12:04 25.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Блокировка аккаунта проекта "Хорошие новости" в Twitter стала реакцией со стороны Запада на популярность этой идеи, сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
В понедельник авторы проекта "Хорошие новости" сообщили, что социальная сеть Twitter без объяснения причин заблокировала официальный аккаунт проекта. Сообщалось, что в рамках проекта ежедневно производятся видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах, а подписчиками аккаунта являлись многие известные персоны.
"Месяц назад в Twitter возник аккаунт, в котором создатели, молодые ребята, рассказывали, что будут продвигать позитивный контент о нашей стране. Месяц проработал этот аккаунт - и шесть миллионов просмотров. Его сегодня снесли полностью. Потому что хорошие новости о России по определению не должны распространяться среди западной аудитории - так считают тамошние цензоры. В месяц шесть миллионов – это серьезная цифра. И на нее тут же отреагировали, раз – и все, потому что такого быть не должно", - рассказал Малькевич в своем выступлении на Медиафоруме этнических и региональных СМИ.
"Это нам передали привет те же люди, которые нашим коллегам рассказывают, что не так продвигается патриотизм в России", - добавил он.
В своем телеграм-канале Малькевич также отметил, что у Twitter в России нет юрлица.
"Соцсеть свободно функционирует на территории России, при этом откровенно плюет на наше законодательство: требование хранить персональные данные российских пользователей на территории страны не выполняется. Мы помним, что Роскомнадзор оштрафовал Twitter на три тысячи рублей - так они в Верховный суд пошли опротестовывать. Потому что действующие меры наказания, прописанные в российском законодательстве, просто-напросто смехотворны. А для таких гигантов - и подавно! И сейчас Twitter позволяет себе совершенно неприемлемые вещи. А мы вновь просто наблюдаем…" - отметил Малькевич.
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МедиавойныАлександр МалькевичРоскомнадзорМоскваРоссияTwitterОбщество
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