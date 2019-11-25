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РИА Новости

Зюганов раскритиковал идею расширить пределы разрешенной самообороны

11:24 25.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал глупостью предложение коллеги по Госдуме Владимира Жириновского расширить для россиян пределы разрешенной самообороны.
Ранее газета "Известия" сообщила, что лидер ЛДПР готовит законопроект об изменении правил самообороны в России. По данным издания, статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
"Я не буду комментировать Жириновского, я не хочу его глупости комментировать", - заявил РИА Новости Зюганов на просьбу оценить это предложение.
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Полная самооборона. В России предложили защищать жизнь всеми способами
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ЛДПРКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
То есть пока не убивают это по зюганову нормальная ситуация, когда начнут тогда звоните в полицию, может помогут если успеют, да?
25 ноября, 11:38
Евгений Шевелев
4500100
-Нет тела,не дела. Когда Вас убьют, вот тогда и приходите к нам за помощью. Если оружие будет только у бандитов и отморозков как простым гражданам защитит свою жизнь.
25 ноября, 11:43
БМБабай Мазай
3800100
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