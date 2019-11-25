Зюганов раскритиковал идею расширить пределы разрешенной самообороны

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал глупостью предложение коллеги по Госдуме Владимира Жириновского расширить для россиян пределы разрешенной самообороны.
Ранее газета "Известия" сообщила, что лидер ЛДПР готовит законопроект об изменении правил самообороны в России. По данным издания, статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
"Я не буду комментировать Жириновского, я не хочу его глупости комментировать", - заявил РИА Новости Зюганов на просьбу оценить это предложение.