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Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Киссинджер: чтобы понимать Китай, надо понимать китайскую культуру

10:49 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Председатель КНР Си Цзиньпин в конце прошлой недели провел встречу с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером.
Накануне этой встречи, Генри Киссинджер выступил с речью на Форуме инновационной экономики-2019. В своей речи он отметил, чтобы понимать Китай, надо, прежде всего, понимать китайскую культуру. Объективно относиться к Китаю без глубокого понимания китайской культуры невозможно. Может быть, именно в этом заключается причина появления в последнее время серьезных проблем в китайско-американских отношениях?
Будет ли "горячая война" между Китаем и США?
На Форуме инновационной экономики 21 ноября, когда 96-летний Генри Киссинджер медленно поднимался на трибуну, опираясь на трость, все присутствующие встали с мест и начали аплодировать в знак уважения.
Трения между Китаем и США напоминают "холодную войну", которая существовала между СССР и США? Если противоречия между сторонами будут нарастать, возможно, это перерастет в настоящую "горячую войну"?
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Отвечая на эти вопросы Киссинджер отметил, что Китай является экономической державой, экономические связи между Китаем и США очень прочные, что в корне отличается от ситуации между СССР и США. Если мы позволим китайско-американским торговым трениям развиваться бесконтрольно, последствия будут гораздо серьезнее, чем то, чтобы было в Европе.
8 лет назад Генри Киссинджер издал книгу "О Китае", которая быстро заняла первые места на рейтинге самых престижных книг в США. В начале книги он цитирует знаменитое выражение из книги "Искусство войны" Сунь Цзы: "Покорить врагов, не вступая в битву, вот что самое лучшее". Генри Киссинджер в книге выдвинул такое мнение: "Китай и США некогда не попадут в "ловушку Фукидида", возрождающийся Китай и сохраняющие свою позицию США могут достигнуть взаимного выигрыша.
Три года назад, во время встречи с бывшим членом Госсовета КНР Дай Бинго, Киссинджер повторил свое мнение, что "ловушки Фукидида" между Китаем и США не существует. Обе страны являются партнерами, а не врагами.
Три года спустя Киссинджер также не изменил свою позицию по этому вопросу. Он отметил, что хотя две страны имеют много разногласий, но никакое из этих разногласий не сможет послужить началом военного конфликта.
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Торгово-экономические переговоры – лишь начало
В 1971 году, почти 50 лет назад, Китай и США также находились на перекрестке развития двусторонних отношений. Киссинджер в тот год совершил тайный визит в Пекин.
Это была интересная история. В то время Киссинджер прилетел сначала в Пакистан, затем из Пакистана в Пекин. Сотрудники забыли его рубашку в Пакистане. Киссинджер рассердился, ведь рубашку он подготовил специально для приезда в Китай. Один из сопровождающих его лиц воспоминал: "Фотографии исторической встречи наверняка разлетятся по всему миру, и он хотел бы показать себя с лучшей стороны. Ему пришлось надеть рубашку помощника, которая ему не очень подходила".
Он хочет оставить хороший след в истории, устранить даже малейшие недостатки. Именно так можно объяснить то, что Киссинджер прилетел еще раз в Китай в 96-летнем возрасте и продолжает работу по улучшению китайско-американских отношений.
Много лет назад, во время встречи с Чжоу Эньлаем Киссинджер назвал Китай "загадочной страной". Чжоу Эньлай сказал: "В чем Китай загадочен? У нас миллиард человек. Если мы сможем лучше узнать друг друга, между нами не будет никаких тайн и загадок". По мнению Киссинджера, слова Чжоу Эньлая хорошо объяснили суть проблем между Китаем и США.
Говоря о торговых переговорах между двумя странами, Киссинджер отметил: "Надеюсь, что переговоры добьются успеха. Но это лишь начало – маленькое начало крупного политического диалога. Надеюсь, что между нами будет идти такой диалог".
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Россия-Китай: ГлавноеГенри КиссинджерСи ЦзиньпинКитай
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