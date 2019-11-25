Конгрессмены обсудили RT на слушаниях по импичменту Трампа

Это произошло во время выступления бывшего специального помощника президента Фионы Хилл, курировавшей вопросы Европы и России в аппарате Совета национальной безопасности США.

Республиканец Майк Конуэй, ранее руководивший расследованием о "вмешательстве" России в выборы 2016 года, спросил у Хилл, согласна ли она с утверждением, что "RT – это пропагандистская машина, работающая в Соединенных Штатах". Экс-помощник Трампа ответила утвердительно.

После этого Конуэй рассказал о материалах RT о добыче сланцевой нефти в США методом фрекинга. По мнению конгрессмена, в репортажах журналисты критикуют этот метод, что дает основания расценивать их как "попытку повлиять на государственную политику США".

Хилл согласилась с тезисом и добавила, что "американским гражданам следует обращать внимание на RT и другие новостные ресурсы, используемые для продвижения такого рода информации".

Экс-советник Трампа также рассказала, что в 2011 году она якобы лично слышала, как президент России Владимир Путин заявил об угрозе фрекинга российским интересам в сфере добычи нефти.

"Итак, американцы смотрят RT, и вся дезинформация и пропаганда, которыми их пичкают на этом канале, явно не в интересах Америки", — заключил Конуэй.

Слушания по вопросу об импичменте Трампа начались после появления жалобы от неизвестного осведомителя, который обвинил президента США в злоупотреблении властью и попытке оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского. Утверждается, что Трамп просил Зеленского дать ход расследованию в отношении сына оппонента действующего американского президента на грядущих выборах Джо Байдена

Претензии к RT

В США телеканал RT систематически упоминают в качестве угрозы информационной политике США в самых разных её аспектах.

Так, в 2017 году демократ Джин Шахин выступила за ужесточение ограничений, предусмотренных в США для иностранных агентов. Выстраивая свою линию аргументов, она заявила о "неоспоримых доказательствах" влияния российских властей на редакционную политику RT.

Во время слушаний в конгрессе она продемонстрировала якобы секретную фотографию, на которой изображены Владимир Путин и главный редактор RT Маргарита Симоньян. На основании этого снимка политик сделала вывод о том, что канал курируется непосредственно из Кремля. Примечательно, что фотография была сделана на мероприятии в честь десятилетия RT и находилась в открытом доступе.

В октябре 2019 года комитет по разведке сената США выпустил очередной доклад о "вмешательстве" России в президентские выборы. Авторы документа упомянули о "платформах влияния" российской стороны, среди которых оказались RT и Sputnik.