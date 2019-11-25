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РИА Новости

Клинцевич ответил украинскому генералу по военной базе в Крыму

00:55 25.11.2019 (обновлено: 04:15 25.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия в силу своего географического положения не может не решать геополитических задач. Об этом заявил в Facebook член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о базе в Крыму.
"Стоит также напомнить Руслану Хомчаку, что Крым – российская территория", - подчеркнул сенатор.
Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку". По мнению Хомчака, полуостров позволит Москве "господствовать в Средиземном море". При этом он не объяснил, каким образом с территории полуострова Москва будет осуществлять "контроль" за Средиземноморьем, но отметил, что в Черном море "различные силы" будут испытывать "свои возможности и свое терпение".
МРК Самум во время парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России
Вчера, 19:42
Эксперт оценил заявления Киева о "кошмарящей" Европу базе в Крыму
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что Крым вернулся в Россию исключительно по историческим соображениям. Он добавил, что если бы действия Украины и НАТО были менее агрессивными, то, возможно, не было бы необходимости в укреплении обороноспособности полуострова.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в свою очередь, заявил, что подобные заявления со стороны высшего военного руководства Украины говорят об их низкой квалификации.
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал выдумками сравнение полуострова с российской военной базой. Он посоветовал генштабу Украины лучше думать, как наладить добрососедские отношения с Россией и что сделать, чтобы прекратить войну на Донбассе против своего народа.
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Руслан ХомчакСредиземноморьеДмитрий БеликВооруженные силы УкраиныСергей ЦековСовет Федерации РФГосдума РФКрымРоссияУкраинаВ мире
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