Клинцевич ответил украинскому генералу по военной базе в Крыму

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия в силу своего географического положения не может не решать геополитических задач. Об этом заявил в Россия в силу своего географического положения не может не решать геополитических задач. Об этом заявил в Facebook член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич , комментируя слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о базе в Крыму.

"Стоит также напомнить Руслану Хомчаку, что Крым – российская территория", - подчеркнул сенатор.

Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку". По мнению Хомчака, полуостров позволит Москве "господствовать в Средиземном море". При этом он не объяснил, каким образом с территории полуострова Москва будет осуществлять "контроль" за Средиземноморьем, но отметил, что в Черном море "различные силы" будут испытывать "свои возможности и свое терпение".

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что Крым вернулся в Россию исключительно по историческим соображениям. Он добавил, что если бы действия Украины и НАТО были менее агрессивными, то, возможно, не было бы необходимости в укреплении обороноспособности полуострова.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в свою очередь, заявил, что подобные заявления со стороны высшего военного руководства Украины говорят об их низкой квалификации.