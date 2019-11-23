В России оценили планы команды Зеленского по "возвращению" Крыма

О разработке документа ранее заявил руководитель "представительства" президента Украины в Крыму Антон Кориневич . По его словам, задачи, поставленные Зеленским, касаются разработки переходного правосудия и реинтеграции жителей Крыма. Кроме того, правительство Украины планирует делать все для того, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня как на внутригосударственном, так и на международном уровне. При этом Кориневич исключил силовой вариант возвращения полуострова.

"Виртуальная работа"

Сенатор Сергей Цеков в интервью RT заявил, что "меняющиеся руководители" Украины постоянно говорят о "возвращении" полуострова, однако никаких конкретных планов и действий они представить не могут

Цеков считает, что работу команды президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению" полуострова можно назвать "виртуальной организацией", вынужденной демонстрировать какую-то деятельность.

"Это совершенно несерьезные заявления... Нужны реальные политики на Украине. Они должны быть заинтересованы прежде всего в восстановлении отношений Украины с Россией. Тема Крыма вообще должна быть снята с повестки дня", — добавил он.

"Гламурная идея"

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, в свою очередь, заявил РИА Новости, что команда Зеленского "блещет не умом, а идеями".

Согласно оценке российского парламентария, единственной реальной целью создания "стратегии" является симуляция активной деятельности с помощью "гламурных идей" и освоение денежных средств, выделенных государством на "стратегию".

По его мнению, новые заявления украинских властей лишат жителей Донбасса и Крыма остатков лояльности к Киеву.

"Территория без людей"

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью RT отметил, что все заявления, которые делали и делают украинские политики по поводу Крыма, сводятся к ому, что для них полуостров существует как "территория без людей".

"Они не понимают одного: население Крыма проголосовало, высказало свое волеизъявление о том, что они возвращаются в Россию", — подчеркнул парламентарий.

Депутат также отметил, что сейчас Крым активно развивается, а в составе Украины он "нещадно эксплуатировался".

Ранее Зеленский заявил, что после пяти лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. По его словам, стратегия должна включать четыре составляющие: прозрачность и публичность, консенсус, реализм, а также способность государства претворить ее в жизнь. Стратегию планируют представить обществу для широкого обсуждения.