Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T17:01+0300
https://ria.ru/20191122/1561484499.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156142/90/1561429010_0:58:3072:1786_1036x0_80_0_0_aadb8fdccc108f2a8eaad74e672d1b47.jpg
РИА Новости

Трамп припомнил Йованович, что она не вешала его фото в посольстве

17:01 22.11.2019
193
© AP Photo / Andrew HarnikБывший посол США на Украине Мари Йованович
Бывший посол США на Украине Мари Йованович
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп припомнил уволенному им послу США на Украине Мари Йованович, что та полтора года не вешала его фотографию в посольстве.
"Эта посол не вешала мою фотографию в посольстве. А она принимает решения в посольстве. У нее ушло полтора года или два года на то, чтобы повесить мою фотографию. Она говорила плохое обо мне, она не защищала меня. И у меня было право сменить посла… А это был человек (Барака) Обамы, и она не хотела вешать мою фотографию", - сказал он в пятницу в эфире телеканала Fox News.
Йованович теперь находится в числе тех, кто дает показания конгрессу в рамках процедуры импичмента Трампа.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Президент США Дональд Трамп
15 ноября, 18:35
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.
Представитель Белого дома Хоган Гидли заявил в четверг, что Трамп приветствует возможное рассмотрение импичмента в сенате и ждет свидетелями Байденов и анонимного автора жалобы, положившей начало расследованию по импичменту.
Президент США Дональд Трамп
15 ноября, 17:32
Трамп заявил, что процедуру импичмента надо прекратить
711000
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаСШАСитуация на УкраинеМари ЙовановичДональд ТрампУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали возможное выступление Ротару в России
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Силовики подтянули комплексы РЭБ к участку отвода сил, заявили в ЛНР
Президент Международной организации виноградарства и виноделия Регина Вандерлинде на награждении победителей XXII Международного конкурса вин и спиртных напитков
Вина из Крыма и Кубани завоевали Гран-при международного конкурса
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД рассказали о количестве россиян, находящихся в заключении за рубежом
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Гончарук обсудил с еврокомиссаром Ханом транзит газа и "Северный поток — 2"
Кадр из сериала Теория большого взрыва
Умерла актриса из "Теории Большого взрыва" Джейн Гэллоуэй Хейтц
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале Черемушинского суда
В Ростове суд арестовал следователя, удерживавшего заложников
Президент РАН Александр Сергеев
Президент РАН Сергеев избран членом Китайской академии наук
Полицейский автомобиль в Сухуме
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма. 22 ноября 2019
Экипаж севшего на мель в Одесском заливе танкера эвакуировали
Офтальмолог
Врачи вытащили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "возвращению Крыма"
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина
Слуцкий заявил, что трудоустройство Бутиной в Госдуме пока не планируется
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
17:14В Испании полиция изъяла почти полтонны кокаина
17:13Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи
17:08Интерпол выявил 36 иностранных боевиков в Юго-Восточной Азии
17:08В Боготе после беспорядков на сутки введут сухой закон
17:07Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
17:06В Крыму сообщили о намерении начать экспорт товаров на Кубу
17:05МЧС и Минприроды создали рабочую группу по тушению лесных пожаров
17:04В Колумбии три человека погибли во время протестов
Лента новостейМолния