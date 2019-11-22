Трамп припомнил Йованович, что она не вешала его фото в посольстве

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп припомнил уволенному им послу США на Украине Мари Йованович, что та полтора года не вешала его фотографию в посольстве.
"Эта посол не вешала мою фотографию в посольстве. А она принимает решения в посольстве. У нее ушло полтора года или два года на то, чтобы повесить мою фотографию. Она говорила плохое обо мне, она не защищала меня. И у меня было право сменить посла… А это был человек (Барака) Обамы, и она не хотела вешать мою фотографию", - сказал он в пятницу в эфире телеканала Fox News.
Йованович теперь находится в числе тех, кто дает показания конгрессу в рамках процедуры импичмента Трампа.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.
Представитель Белого дома Хоган Гидли заявил в четверг, что Трамп приветствует возможное рассмотрение импичмента в сенате и ждет свидетелями Байденов и анонимного автора жалобы, положившей начало расследованию по импичменту.
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