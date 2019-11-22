"Оранжевая революция" на Украине

Представители избирательного штаба Виктора Януковича подали жалобу в Верховный Суд Украины 17 января 2005 года. Они требовали признать протокол Центризбиркома Украины о результатах повторного голосования не отвечающим требованиям закона о выборах президента. В жалобе также содержалось требование отменить результаты переголосования и назначить новые выборы президента Украины.