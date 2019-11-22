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РИА Новости

"Оранжевая революция" на Украине

04:05 22.11.2019
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© AP Photo / Oded BaliltyСторонники кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в Киеве, 2004 год
Сторонники кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в Киеве, 2004 год
© AP Photo / Oded Balilty
"Оранжевая революция" – кампания протестов, митингов, пикетов, забастовок и других акций гражданского неповиновения, организованных и проведенных сторонниками Виктора Ющенко, кандидата от оппозиции на президентских выборах 2004 года.
21 ноября 2004 года на Украине прошел второй тур президентских выборов, по итогам которых за Виктора Януковича отдали голоса 49,46% избирателей, за Виктора Ющенко – 46,61%.
Сторонники Виктора Ющенко назвали итоги выборов сфальсифицированными. Лидеры оппозиции заявили о начале "ненасильственной борьбы" за признание победы Ющенко.
Ряд стран, в том числе США и Канада, заявили, что не признают итогов второго тура.
22 ноября, еще до оглашения официальных результатов выборов, сторонники Ющенко начали устанавливать палатки на главном проспекте Киева – Крещатике.
23 ноября после закрытия пленарного заседания Верховной рады кандидат в президенты Виктор Ющенко вышел на трибуну и присягнул на верность народу Украины. При этом Ющенко клялся на Библии.
В этот же день на главной площади Украины собралось 200-300 тысяч протестующих против фальсификаций, 24 ноября Ющенко обратился к Майдану с призывом к общенациональной забастовке.
В последующие дни в городах Западной, Центральной Украины, в Киеве и ряде других городов и областных центров начались митинги в поддержку кандидата от оппозиции. Митинги в поддержку Ющенко проходили также в европейских городах.
В Киеве сторонники кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко блокировали работу администрации президента, правительства и других органов власти. Такая же ситуация сложилась и в других регионах.
Символом, под которым объединились сторонники оппозиции, стал оранжевый цвет, который присутствовал в элементах одежды или аксессуарах.
В Мариинском дворце Киева 26 ноября прошли первые переговоры между Ющенко, Януковичем, действующим президентом Леонидом Кучмой и спикером парламента Владимиром Литвиным. Во встрече также участвовали международные посредники: президенты Литвы Валдас Адамкус и Польши Александр Квасьневский, представитель ЕС Хавьер Солана, генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш, спикер Госдумы Борис Грызлов.
В этот же день на юге и востоке Украины прошли массовые митинги в поддержку Януковича. Власти Донецкой области заявили о готовности провести референдум о статусе региона в случае госпереворота.
В ночь на 27 ноября Виктор Ющенко, выступая на многотысячном митинге украинской оппозиции в Киеве, заявил, что единственным выходом из ситуации политического кризиса может быть повторное голосование президента. Он предложил провести повторные выборы 12 декабря и при этом отметил, что "выборы должны проходить без открепительных талонов и при новом составе ЦИК".
27 ноября 2004 года Верховная рада Украины признала итоги второго тура выборов президента на Украине недействительными.
3 декабря 2004 года Верховный суд признал недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября и назначил повторный тур на 26 декабря.
7 декабря в переговорах президента Украины Леонида Кучмы, председателя Верховной рады Украины Владимира Литвина, кандидатов в президенты Украины Виктора Януковича и Виктора Ющенко с участием международных посредников была достигнута договоренность о том, что решение Верховного суда Украины должно выполняться всеми участниками избирательного процесса по выборам нового президента Украины. Также была достигнута договоренность о том, что президент Украины досрочно приостанавливает полномочия членов Центризбиркома и вносит в Верховную раду новые кандидатуры членов ЦИК. Участники переговоров договорились и о разблокировании зданий кабинета министров и администрации президента.
8 декабря 2004 года бывший состав ЦИК по требованию оппозиции был отправлен в отставку, и Верховная рада Украины утвердила новый состав ЦИК в составе 15 человек. Президент Украины подписал закон об изменениях в Конституции относительно расширения полномочий Верховной рады за счет функций президента и закон об изменениях закона о выборах президента.
26 декабря на Украине прошло переголосование второго тура президентских выборов. По данным Центризбиркома Украины, в голосовании приняли участие 76,85% избирателей.
10 января 2005 года ЦИК Украины объявил победителем президентских выборов Виктора Ющенко. Он набрал 51,99% голосов избирателей, Виктор Янукович – 44,2% голосов.
Представители избирательного штаба Виктора Януковича подали жалобу в Верховный Суд Украины 17 января 2005 года. Они требовали признать протокол Центризбиркома Украины о результатах повторного голосования не отвечающим требованиям закона о выборах президента. В жалобе также содержалось требование отменить результаты переголосования и назначить новые выборы президента Украины.
20 января Верховный Суд Украины признал законным решение Центризбиркома, объявившего Виктора Ющенко победителем президентских выборов 26 декабря 2004 года. В вердикте было особо подчеркнуто, что в жалобе Януковича нет ни фактического, ни правового обоснования для того, чтобы не признавать победу Ющенко на переголосовании на выборах президента, которое состоялось 26 декабря 2004 года.
23 января состоялась инаугурация нового президента Украины Виктора Ющенко. К 25 января палаточные городки были убраны из центра Киева.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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