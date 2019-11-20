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РИА Новости

В Рособрнадзоре оценили ситуацию с изучением иностранных языков в школах

12:33 20.11.2019 (обновлено: 12:34 20.11.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевУрок немецкого языка в школе
Урок немецкого языка в школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Урок немецкого языка в школе. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Школа должна обеспечивать необходимый минимум, но по иностранным языкам ситуация пока тяжёлая, заявил замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он напомнил, что выпускники 2022 года должны будут обязательно сдавать экзамен по одному из иностранных языков. Если не будут приняты законодательные поправки, то экзамен по языку разделят на уровни, как математику: на базовый и профильный.
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
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"Минимум, который должна дать школа, должен быть обеспечен. Пока по иностранным языкам картинка... достаточно тяжёлая, и этот вопрос мы будем обсуждать. И я думаю, какое-то решение все-таки будет, правильное решение принято. И мы обязательно всех об этом оповестим", - сказал он на круглом столе "Мифы о ЕГЭ".
Музаев отметил, что в ведомстве понимают, что практика применения иностранного языка и уровень знаний детей в регионах страны очень сильно отмечается. Рособрнадзор ежегодно анализирует ситуацию через всероссийские проверочные работы по иностранным языкам. Национальные исследования качества образования, проведённые два года назад, показали "не очень лицеприятную картину".
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