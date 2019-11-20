В Рособрнадзоре оценили ситуацию с изучением иностранных языков в школах

"Минимум, который должна дать школа, должен быть обеспечен. Пока по иностранным языкам картинка... достаточно тяжёлая, и этот вопрос мы будем обсуждать. И я думаю, какое-то решение все-таки будет, правильное решение принято. И мы обязательно всех об этом оповестим", - сказал он на круглом столе "Мифы о ЕГЭ".