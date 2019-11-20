В Рособрнадзоре оценили ситуацию с изучением иностранных языков в школах

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Школа должна обеспечивать необходимый минимум, но по иностранным языкам ситуация пока тяжёлая, заявил замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он напомнил, что выпускники 2022 года должны будут обязательно сдавать экзамен по одному из иностранных языков. Если не будут приняты законодательные поправки, то экзамен по языку разделят на уровни, как математику: на базовый и профильный.
"Минимум, который должна дать школа, должен быть обеспечен. Пока по иностранным языкам картинка... достаточно тяжёлая, и этот вопрос мы будем обсуждать. И я думаю, какое-то решение все-таки будет, правильное решение принято. И мы обязательно всех об этом оповестим", - сказал он на круглом столе "Мифы о ЕГЭ".
Музаев отметил, что в ведомстве понимают, что практика применения иностранного языка и уровень знаний детей в регионах страны очень сильно отмечается. Рособрнадзор ежегодно анализирует ситуацию через всероссийские проверочные работы по иностранным языкам. Национальные исследования качества образования, проведённые два года назад, показали "не очень лицеприятную картину".