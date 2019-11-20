В Рособрнадзоре объяснили существование мифов вокруг ЕГЭ

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Единый государственный экзамен за время существования впитал в себя много негатива, мифы об экзамене подкрепляют эксперты, не отслеживающие происходящие в этой сфере изменения, считает замруководителя Единый государственный экзамен за время существования впитал в себя много негатива, мифы об экзамене подкрепляют эксперты, не отслеживающие происходящие в этой сфере изменения, считает замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"ЕГЭ с 2002 года, как вы сказали, впитал в себя столько негатива, что многие люди, которым этой процедуры ещё предстоит коснуться или вообще не относятся к этой процедуре, они не погружаются в суть, и достаточно часто дают свои комментарии", – сказал он на круглом столе "Мифы о ЕГЭ".

Музаев уточнил, что часто эксперты не знают изменений, которые произошли с экзаменом за последние 5-6 лет. "И продолжают голословно говорить об "угадайке", о том, что ЕГЭ ограничивает те или иные возможности, и этим подкрепляют те же самые мифы", – пояснил он.

По словам Ольги Котовой, замдиректора Федерального института педагогических измерений , занимающегося разработкой задания для ЕГЭ, самыми сложными являются задания с выбором одного ответа из трех или четырёх, при этом сейчас от такого формата заданий отказались по всем предметам ЕГЭ, кроме иностранных языков.