Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T12:15+0300
https://ria.ru/20191120/1561153975.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148351/58/1483515838_0:200:3840:2360_1036x0_80_0_0_009cb6077cff12a8e8435e04fc2cfa9c.jpg
РИА Новости

В Рособрнадзоре объяснили существование мифов вокруг ЕГЭ

12:12 20.11.2019 (обновлено: 12:15 20.11.2019)
359
© Фото : предоставлено пресс-службой РособрнадзораЗаместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
© Фото : предоставлено пресс-службой Рособрнадзора
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Единый государственный экзамен за время существования впитал в себя много негатива, мифы об экзамене подкрепляют эксперты, не отслеживающие происходящие в этой сфере изменения, считает замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
"ЕГЭ с 2002 года, как вы сказали, впитал в себя столько негатива, что многие люди, которым этой процедуры ещё предстоит коснуться или вообще не относятся к этой процедуре, они не погружаются в суть, и достаточно часто дают свои комментарии", – сказал он на круглом столе "Мифы о ЕГЭ".
Преподаватель разъясняет ученикам правила сдачи экзамена перед началом единого государственного экзамена по истории в Гимназии №1 Владивостока
19 ноября, 14:10
Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в ряде регионов в 2022 году
Музаев уточнил, что часто эксперты не знают изменений, которые произошли с экзаменом за последние 5-6 лет. "И продолжают голословно говорить об "угадайке", о том, что ЕГЭ ограничивает те или иные возможности, и этим подкрепляют те же самые мифы", – пояснил он.
По словам Ольги Котовой, замдиректора Федерального института педагогических измерений, занимающегося разработкой задания для ЕГЭ, самыми сложными являются задания с выбором одного ответа из трех или четырёх, при этом сейчас от такого формата заданий отказались по всем предметам ЕГЭ, кроме иностранных языков.
Котова пояснила, у иностранных языков есть международные стандарты языкового тестирования. Следование в этом русле помогает облегчить задачу школьникам, которые готовятся к сдаче международных экзаменов на знание языка.
Сдача ЕГЭ
12 ноября, 15:34
Наблюдатели рассказали о необычных ухищрениях выпускников на ЕГЭ
101057
Обсудить 0
Навигатор абитуриентаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевФедеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)РособрнадзорОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Бланки ответов на пробном ЕГЭ
Рособрнадзор выступил против введения ЕГЭ для выпускников колледжей
Урок немецкого языка в школе
В Рособрнадзоре оценили ситуацию с изучением иностранных языков в школах
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
В Благовещенске Росгвардия будет охранять колледж, где произошла стрельба
Российский флаг на школьной доске
В якутских школах будут ежедневно исполнять гимн России
Обед в школе
В образовательных учреждениях выявили более 15 тысяч нарушений по питанию
Сотрудник полиции
На Ставрополье завели дело против ударившего врача пенсионера
Преподаватель разъясняет ученикам правила сдачи экзамена перед началом единого государственного экзамена по истории в Гимназии №1 Владивостока
Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в ряде регионов в 2022 году
Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч
Немецкий депутат выступил за совместное с РФ празднование 75-летия Победы
Сотрудник Федеральной таможенной службы РФ
В Москве таможенники обнаружили более 12 тонн контрабандного табака
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с представителями правозащитного сообщества
Медведев рассказал о состоянии семейного законодательства в России
Автомобиль Следственного комитета РФ
Тело пропавшего весной москвича нашли в подмосковной теплице
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД не поддержал предложение о снятии моратория на смертную казнь
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Генпрокуратура проведет проверку после ЧП в Благовещенске
Эво Моралес
Моралес назвал главное препятствие для возвращения в Боливию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
Лента новостейМолния