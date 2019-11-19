Власти Ленобласти направят 10,7 млрд рублей на дороги региона в 2020 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Расходы дорожного фонда Расходы дорожного фонда Ленинградской области на 2020 год составят 10,7 миллиарда рублей, что не уступает показателям текущего года, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба обладминистрации.

По его словам, проект регионального бюджета на следующий год предусматривает 3,2 миллиарда рублей на обслуживание десяти тысяч километров областных трасс, почти два миллиарда рублей будут направлены на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры. Коме того, на ремонт и капремонт магистралей предусматривается 1,9 миллиарда рублей, еще один миллиард рублей будет предоставлен муниципалитетам на ремонт и строительство в качестве субсидии.

"Около двух миллиардов рублей пойдет на мероприятие по снижению аварийности — установку новых светофоров, расширение перекрестков, нанесение разметки, установку новых пунктов фотофиксации скорости и весогабаритного контроля. Таким образом, расходы дорожного фонда Ленинградской области на 2020 год составят 10,7 миллиарда рублей, что чуть больше чем в прошлом году",- сказал представитель пресс-службы.

Также он отметил, что по планам дорожного комитета, в следующем году область начнет строительство новых мостов через Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье, продолжит возведение развязки с КАД в Мурино и путепровода около станции Мельничный ручей во Всеволожске. Начнется капремонт моста через реку Луга в Кингисеппском районе (дорога Лужицы — Первое Мая), участков подъезда к станции Ламбери во Всеволожском районе и трассы Красносельское — Правдино в Выборгском районе Ленинградской области.

Кроме того, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется ремонт ряда участков региональных трасс, выбранных жителями Ленинградской области. В частности, речь идет о Дороге Жизни, Токсовском шоссе, подъезде к деревне Хиттолово, трассе Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск на границе с Санкт-Петербургом, дорогах Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, Кемполово — Выра — Тосно — Шапки, Гатчина — Ополье и Жабино — Губаницы — Волосово.