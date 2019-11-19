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РИА Новости

В Совфеде оценили "русофобский" механизм продажи сельхозземель на Украине

14:37 19.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСергей Цеков
Сергей Цеков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT назвал заявление о применении механизма спецконфискации собственности в пользу Украины, если среди основателей украинских компаний, приобретающих земли сельскохозяйственного назначения в стране, есть россияне, продолжением "русофобской политики".
Сенатор заявил, что такое решение не вписывается "ни в какие рамки цивилизованного и демократического государства, которое живет по европейским стандартам. Всё это очень далеко от того, что декларируют на Украине".
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Кроме того, по мнению Цекова, различные ограничения вводятся прежде всего для россиян.
Он отметил, что новый закон еще не принят в окончательном варианте. На данный момент "идет очень жесткая дискуссия по открытию рынка земли на Украине".
"Всегда надо сопоставлять все с действиями нынешнего киевского руководства", — заявил Цеков.
Сенатор подчеркнул, что подобная русофобская политика разрушительна в первую очередь для самой Украины.
Ранее уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что в случае присутствия россиян среди основателей украинских компаний, приобретающих на Украине землю сельскохозяйственного назначения, будет применяться механизм спецконфискации собственности в пользу государства. По его словам, в право на покупку земли будут иметь только украинцы без двойного гражданства.
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