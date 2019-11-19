В Совфеде оценили "русофобский" механизм продажи сельхозземель на Украине

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Член комитета Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT назвал заявление о применении механизма спецконфискации собственности в пользу Украины, если среди основателей украинских компаний, приобретающих земли сельскохозяйственного назначения в стране, есть россияне, продолжением "русофобской политики".

Сенатор заявил, что такое решение не вписывается "ни в какие рамки цивилизованного и демократического государства, которое живет по европейским стандартам. Всё это очень далеко от того, что декларируют на Украине ".

Кроме того, по мнению Цекова, различные ограничения вводятся прежде всего для россиян.

Он отметил, что новый закон еще не принят в окончательном варианте. На данный момент "идет очень жесткая дискуссия по открытию рынка земли на Украине".

"Всегда надо сопоставлять все с действиями нынешнего киевского руководства", — заявил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что подобная русофобская политика разрушительна в первую очередь для самой Украины.