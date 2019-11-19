В Кремле назвали претензии Украины к России по газу абсурдными

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Претензии Украины к России по газовому вопросу в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мне нечего добавить <...> к тем пояснениям, которые дал президент Путин в Бразилии на пресс-конференции. Принципиально нового сейчас ничего нет. Если вы помните, он сказал, что, безусловно, существует опасность войти в новый год без соответствующего соглашения", — пояснил он.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце нынешнего года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по условиям дальнейшего сотрудничества, но пока безрезультатно.
На последней встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств, которые в Москве считают необоснованными. В понедельник "Газпром" официально направил соответствующее предложение.
В Киеве к этому отнеслись критически. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление. Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал предложение неприемлемым.
В целом "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов, которые сложились из решения Стокгольмского арбитража (почти три миллиарда), иска на 12 миллиардов и семи миллиардов штрафа, назначенного Антимонопольным комитетом Украины.