В Минэнерго Украины отвергло предложение "Газпрома" по транзиту

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Глава Минэнерго Украины Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель резко отреагировал на предложение "Газпрома" продлить транзитный контракт или заключить новый со взаимным отказом от претензий.

"Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой", — заявил он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV

Вместе с тем Оржель сказал, что сторонам нужно продолжать диалог.

"Если мы принимаем в определенной форме наши требования по арбитражу, если мы подписываем долгосрочный контракт, мы можем искать компромиссы. Я надеюсь, что на такой же компромисс может пойти и "Газпром", — добавил он.

Предложение "Газпрома"

Накануне "Газпром" направил Киеву официальное предложение о продлении действующих контрактов или заключении новых. Обязательными условиями названы:

— отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; — отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции"; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции"; — отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома". отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома".

Кроме того, российская сторона ждет решения Киева относительно прямых закупок с 2020 года.

Транзит газа и судебные споры

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце нынешнего года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.

На последней встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств.

В Киеве к этому отнеслись критически. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.