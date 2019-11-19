В Минэнерго Украины отвергло предложение "Газпрома" по транзиту

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель резко отреагировал на предложение "Газпрома" продлить транзитный контракт или заключить новый со взаимным отказом от претензий.
"Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой", — заявил он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
Вместе с тем Оржель сказал, что сторонам нужно продолжать диалог.
"Если мы принимаем в определенной форме наши требования по арбитражу, если мы подписываем долгосрочный контракт, мы можем искать компромиссы. Я надеюсь, что на такой же компромисс может пойти и "Газпром", — добавил он.
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Предложение "Газпрома"
Накануне "Газпром" направил Киеву официальное предложение о продлении действующих контрактов или заключении новых. Обязательными условиями названы:
—отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств;
—отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции";
—отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома".
Кроме того, российская сторона ждет решения Киева относительно прямых закупок с 2020 года.
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Транзит газа и судебные споры
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце нынешнего года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
На последней встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств.
В Киеве к этому отнеслись критически. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.
В целом "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов, которые сложились из решения Стокгольмского арбитража (почти три миллиарда), иска на 12 миллиардов и семи миллиардов штрафа, назначенного Антимонопольным комитетом Украины.