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РИА Новости

Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину

03:14 15.11.2019 (обновлено: 05:28 15.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом он сообщил в ходе саммита БРИКС в Бразилии.
"Не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", - заявил Путин.

Невозможность реверса газа

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность реверса газа на Украину из Европы.
Российский лидер заявил, что данный процесс невозможен и счел это чушью.
В апреле текущего года Путин уже высказывался по поводу реверса газа на Украину. Тогда глава государства сказал, что без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером прокомментировал закупку Киевом реверсного газа.
Глава правительства отметил, что этот ресурс обходится украинским потребителям дороже, чем стоил бы российский газ.
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Снижение цены на газ

Россия готова снизить цену на газ для Украины при прямых поставках на 25%, заявил также Путин.
"Мы же говорили о том, что если напрямую будем поставлять, мы готовы снизить цену до 20%, даже до 25%", - сказал Путин журналистам, говоря о переговорном процессе по поставкам газа на Украину.
Он также назвал абсурдной ситуацию с очередным иском "Нафтогаза" и подчеркнул, что такой шаг обостряет ситуацию.
Ранее стало известно, что "Газпром" может заключить новое соглашение с "Нафтогазом" только в случае взаимного отказа от претензий.
В частности, Антимонопольный комитет Украины должен отменить штраф "Газпрома" на семь миллиардов долларов за якобы злоупотреблении монополией на украинском рынке транзита газа. Также для заключения контракта Киев должен восстановить имущественные права "Газпрома" в стране.
Компания "Нафтогаз Украины", в свою очередь, готова рассмотреть разные варианты по судам с "Газпромом", кроме "обнуления" решения Стокгольмского арбитража.
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Газовый вопрос

Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. Москва и Киев ранее начали переговоры об условиях транзита. При этом новое соглашение до сих пор не подписано.
При этом 2 ноября "Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж, а в сентябре сообщил о планах потребовать от России 11 миллиардов долларов в случае прекращения транзита.
Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам.
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Нафтогаз УкраиныГазпромВладимир ПутинРоссияУкраинаЭкономика
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