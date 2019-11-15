Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии. Архивное фото

Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины . Об этом он сообщил в ходе саммита БРИКС в Бразилии.

"Не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", - заявил Путин.

Невозможность реверса газа

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность реверса газа на Украину из Европы.

Российский лидер заявил, что данный процесс невозможен и счел это чушью.

В апреле текущего года Путин уже высказывался по поводу реверса газа на Украину. Тогда глава государства сказал, что без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером прокомментировал закупку Киевом реверсного газа.

Глава правительства отметил, что этот ресурс обходится украинским потребителям дороже, чем стоил бы российский газ.

Снижение цены на газ

Россия готова снизить цену на газ для Украины при прямых поставках на 25%, заявил также Путин.

"Мы же говорили о том, что если напрямую будем поставлять, мы готовы снизить цену до 20%, даже до 25%", - сказал Путин журналистам, говоря о переговорном процессе по поставкам газа на Украину.

Он также назвал абсурдной ситуацию с очередным иском "Нафтогаза" и подчеркнул, что такой шаг обостряет ситуацию.

Ранее стало известно, что "Газпром" может заключить новое соглашение с "Нафтогазом" только в случае взаимного отказа от претензий.

В частности, Антимонопольный комитет Украины должен отменить штраф "Газпрома" на семь миллиардов долларов за якобы злоупотреблении монополией на украинском рынке транзита газа. Также для заключения контракта Киев должен восстановить имущественные права "Газпрома" в стране.

Компания "Нафтогаз Украины", в свою очередь, готова рассмотреть разные варианты по судам с "Газпромом", кроме "обнуления" решения Стокгольмского арбитража.

Газовый вопрос

Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. Москва и Киев ранее начали переговоры об условиях транзита. При этом новое соглашение до сих пор не подписано.

При этом 2 ноября "Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж, а в сентябре сообщил о планах потребовать от России 11 миллиардов долларов в случае прекращения транзита.