"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта. Также в компании уточнили, что готовы заключить новый договор на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе.

Обязательным условием названы:

— отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; — отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции"; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции"; — отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома". отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома".

Кроме того, российская сторона ждет решения Киева относительно прямых закупок с 2020 года.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце нынешнего года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.

На последней встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств.

В Киеве к этому отнеслись критически. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.