"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта. Также в компании уточнили, что готовы заключить новый договор на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе.
Обязательным условием названы:
—отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств;
—отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции";
—отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома".
Кроме того, российская сторона ждет решения Киева относительно прямых закупок с 2020 года.
6 ноября, 16:54Сказано в эфире"Придите в себя!" Экономист прокомментировал претензии Киева по газу"Газпром" в качестве условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа назвал взаимный отказ от претензий и урегулирование судебных споров. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько, претензии украинской стороны выглядят просто абсурдными.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце нынешнего года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
На последней встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств.
В Киеве к этому отнеслись критически. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.
В целом украинская компания оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов, которые сложились из решения Стокгольмского арбитража (почти три миллиарда), иска на 12 миллиардов и семи миллиардов штрафа, назначенного Антимонопольным комитетом Украины.