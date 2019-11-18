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РИА Новости

"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа

15:22 18.11.2019 (обновлено: 17:00 18.11.2019)
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© Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
© Егор Еремов
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта. Также в компании уточнили, что готовы заключить новый договор на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе.
Обязательным условием названы:
отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств;
отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции";
отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома".
Кроме того, российская сторона ждет решения Киева относительно прямых закупок с 2020 года.
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"Придите в себя!" Экономист прокомментировал претензии Киева по газу"Газпром" в качестве условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа назвал взаимный отказ от претензий и урегулирование судебных споров. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько, претензии украинской стороны выглядят просто абсурдными.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце нынешнего года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
На последней встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств.
В Киеве к этому отнеслись критически. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.
В целом украинская компания оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов, которые сложились из решения Стокгольмского арбитража (почти три миллиарда), иска на 12 миллиардов и семи миллиардов штрафа, назначенного Антимонопольным комитетом Украины.
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Нафтогаз УкраиныГазпромЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это значит транзита через русофобскую страну не будет! Я рад!!! Теперь только не изменять условия.
18 ноября, 15:34
Стас Титов
22510210011
Обычная формальность, понятно, что Украина не пойдет на такие условия. Ну им же и хуже.
18 ноября, 15:34
Комарик Кровопийца
190101017
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