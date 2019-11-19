Дзюба считает, что ЧМ-2018 раскрыл лучшие качества Черчесова

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Станислав Черчесов изменился в лучшую сторону, работая во главе сборной России по футболу, а домашний чемпионат мира-2018 раскрыл его положительные качества, считает капитан российской национальной команды Артем Дзюба.
Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года после чемпионата Европы во Франции, сменив на посту главного тренера Леонида Слуцкого. Под руководством Черчесова российская команда дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018, а также досрочно оформила путевку в финальную часть ЕВРО-2020. После чемпионата мира-2018 с Черчесовым был заключен контракт по схеме "2+2".
"Какова роль Черчесова в прогрессе сборной? Огромная. Думаю, без Станислава Саламовича и его тренерского штаба всего этого не было бы. Главный тренер - наш генерал, человек, который ведет всю команду. А мы его идеи стараемся реализовать на футбольном поле. Он безумно сильно поменялся в лучшую сторону, чемпионат мира раскрыл его со всех сторон. Черчесов объединил эту команду", - приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.
"Одного его присутствия и взгляда достаточно, чтобы все выкладывались. Он проделывает очень крутую работу: классная политика, правильные тренировки, потрясающая подготовка. Все мы, футболисты, полностью ему доверяем и поддерживаем. Нет людей, которые с чем-то не согласны. Очень уважаем Станислава Саламовича, хотим, чтобы он у нас остался как можно дольше", - добавил капитан российской команды.
19 ноября 2019, 13:41