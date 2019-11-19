Рейтинг@Mail.ru
Дзюба считает, что ЧМ-2018 раскрыл лучшие качества Черчесова - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи
Футбол
 
14:13 19.11.2019 (обновлено: 16:50 12.05.2026)

Дзюба считает, что ЧМ-2018 раскрыл лучшие качества Черчесова

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный тренер сборной России Станислава Черчесов перед началом отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными России и Бельгии.
Главный тренер сборной России Станислава Черчесов перед началом отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными России и Бельгии.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Станислав Черчесов изменился в лучшую сторону, работая во главе сборной России по футболу, а домашний чемпионат мира-2018 раскрыл его положительные качества, считает капитан российской национальной команды Артем Дзюба.
Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года после чемпионата Европы во Франции, сменив на посту главного тренера Леонида Слуцкого. Под руководством Черчесова российская команда дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018, а также досрочно оформила путевку в финальную часть ЕВРО-2020. После чемпионата мира-2018 с Черчесовым был заключен контракт по схеме "2+2".
«
"Какова роль Черчесова в прогрессе сборной? Огромная. Думаю, без Станислава Саламовича и его тренерского штаба всего этого не было бы. Главный тренер - наш генерал, человек, который ведет всю команду. А мы его идеи стараемся реализовать на футбольном поле. Он безумно сильно поменялся в лучшую сторону, чемпионат мира раскрыл его со всех сторон. Черчесов объединил эту команду", - приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.
"Одного его присутствия и взгляда достаточно, чтобы все выкладывались. Он проделывает очень крутую работу: классная политика, правильные тренировки, потрясающая подготовка. Все мы, футболисты, полностью ему доверяем и поддерживаем. Нет людей, которые с чем-то не согласны. Очень уважаем Станислава Саламовича, хотим, чтобы он у нас остался как можно дольше", - добавил капитан российской команды.
Артём Дзюба
Дзюба: на Евро хочется выйти как минимум в четвертьфинал
19 ноября 2019, 13:41
 
ФутболСтанислав ЧерчесовАртём ДзюбаЧемпионат мира по футболу 2018
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Урал
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ротор
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    103
    92
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Интер М
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    Лацио
    Пиза
    2
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Реал Мадрид
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Валенсия
    Барселона
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Сельта
    Севилья
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Эспаньол
    Реал Сосьедад
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Хетафе
    Осасуна
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала