Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Прокурор Надежда Тихонова попросила суд приговорить Шохисту Каримову, обвиняемую по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, к 20 годам колонии.
Кроме того, она потребовала назначить Каримовой штраф в миллион рублей.
2 апреля, 00:08Дело о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года
Обвиняемая не раз заявляла о проблемах со здоровьем, которые возникли у нее в СИЗО. Вчера она упала в суде обморок, так что заседание пришлось отложить до следующего дня.
Для четверых обвиняемых по этому делу — Аброра и Акрама Азимовых, Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых — прокурор уже запросила пожизненное лишение свободы. Содика Ортикова она требует приговорить к 28 годам, Сейфуллу Хакимова, Дилмурада Муидинова, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова и Бахрама Эргашева — к 27 годам.
Кроме того, прокурор настаивает на том, чтобы всем им назначили по миллиону рублей штрафа.
Взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 15 человек и сам террорист-смертник, несколько десятков получили ранения. Позже еще одну самодельную бомбу нашли на станции "Площадь Восстания".
Обвинение считает братьев Азимовых организаторами теракта. Как следует из заключения прокуратуры, они были сторонниками террористической организации, действующей на территории Сирии, и завербовали своих знакомых, а также переводили деньги смертнику Акбарджону Джалилову. Кроме того, на еще одной самодельной бомбе, обнаруженной в квартире на Товарищеском проспекте, нашли отпечатки Эрматова, а на одежде Ортикова и Каримовой — следы похожих взрывчатых веществ.