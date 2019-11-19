Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга

Шохиста Каримова, обвиняемая по делу об организации теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года, в суде. Архивное фото

Шохиста Каримова, обвиняемая по делу об организации теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года, в суде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Прокурор Надежда Тихонова попросила суд приговорить Шохисту Каримову, обвиняемую по делу о Прокурор Надежда Тихонова попросила суд приговорить Шохисту Каримову, обвиняемую по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, к 20 годам колонии.

Кроме того, она потребовала назначить Каримовой штраф в миллион рублей.

Обвиняемая не раз заявляла о проблемах со здоровьем, которые возникли у нее в СИЗО. Вчера она упала в суде обморок, так что заседание пришлось отложить до следующего дня.

Для четверых обвиняемых по этому делу — Аброра и Акрама Азимовых, Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых — прокурор уже запросила пожизненное лишение свободы . Содика Ортикова она требует приговорить к 28 годам, Сейфуллу Хакимова, Дилмурада Муидинова, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова и Бахрама Эргашева — к 27 годам.

Кроме того, прокурор настаивает на том, чтобы всем им назначили по миллиону рублей штрафа.

Взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 15 человек и сам террорист-смертник, несколько десятков получили ранения. Позже еще одну самодельную бомбу нашли на станции "Площадь Восстания".