Прокурор просит о пожизненном сроке обвиняемым в теракте в метро Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Обвинение в понедельник попросило приговорить 4 из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро 2017 года о пожизненном лишении свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу признать виновными и назначить пожизненное лишение свободы Аброру и Акраму Азимовым, Мухамадюсупу и Ибрагиму Эрматовым", - заявила государственный обвинитель Надежда Тихонова.
Какое наказание прокуратура считает справедливым для остальных семи фигурантов, пока неясно. Заседание продолжается.
"Общественная значимость содеянных преступлений колоссальна, они были направлены на создание в обществе атмосферы страха, жесткость посягательств сопоставима с преступлениями против мира. Нужно бороться с этим злом", - подчеркнула Тихонова.
Смертник Акбаржон Джалилов взорвал себя в вагоне петербургского метро 3 апреля 2017 года – погибли 15 человек, сам террорист, а еще 66 получили ранения. Еще одна самодельная бомба была обнаружена в переходе метро, но ее удалось вовремя обезвредить.
2 апреля, 00:08Дело о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года