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РИА Новости

Прокурор просит о пожизненном сроке обвиняемым в теракте в метро Петербурга

16:49 18.11.2019 (обновлено: 17:02 18.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОбвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании в Басманном суде Москвы
Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании в Басманном суде Москвы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Обвинение в понедельник попросило приговорить 4 из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро 2017 года о пожизненном лишении свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу признать виновными и назначить пожизненное лишение свободы Аброру и Акраму Азимовым, Мухамадюсупу и Ибрагиму Эрматовым", - заявила государственный обвинитель Надежда Тихонова.
Какое наказание прокуратура считает справедливым для остальных семи фигурантов, пока неясно. Заседание продолжается.
"Общественная значимость содеянных преступлений колоссальна, они были направлены на создание в обществе атмосферы страха, жесткость посягательств сопоставима с преступлениями против мира. Нужно бороться с этим злом", - подчеркнула Тихонова.
Смертник Акбаржон Джалилов взорвал себя в вагоне петербургского метро 3 апреля 2017 года – погибли 15 человек, сам террорист, а еще 66 получили ранения. Еще одна самодельная бомба была обнаружена в переходе метро, но ее удалось вовремя обезвредить.
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8723046
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Взрыв в метро в Санкт-ПетербургеСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Надеюсь, что там они останутся навсегда.
18 ноября, 18:06
elya.velichutina
3100000
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