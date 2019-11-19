В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у здания парламента

Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

© Sputnik / Александр Шаламов Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 19 ноя — РИА Новости. Несколько десятков участников антиправительственного митинга в центре Несколько десятков участников антиправительственного митинга в центре Тбилиси , которых накануне разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента.

"Мы продолжим акции в непрерывном режиме до того, как "Грузинская мечта" не уйдет в отставку. Проспект Руставели преобразится в город палаток", — сказал журналистам участник протеста Давид Махарадзе.

Также запланирована акция у здания Тбилисского городского суда, где позже начнется слушание по делам задержанных накануне.

Что происходит в Грузии

В воскресенье грузинский парламент не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В столице начались многотысячные акции протеста.

Все оппозиционные силы объединились и требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.

В понедельник протестующие заблокировали входы в парламент, расставив вдоль здания палатки и огородив прилегающую территорию мешками с песком. К вечеру участников митинга разогнали , применив дубинки и водометы. Задержаны 37 человек.