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РИА Новости

В Тбилиси спецназ начал разгонять протестующих

16:14 18.11.2019 (обновлено: 19:23 18.11.2019)
24819
ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. В Тбилиси начали разгонять акцию оппозиционеров у здания парламента, передает Sputnik Грузия.
Сначала силовые методы не применялись, позже в ход пошли дубинки и водометы. Часть митингующих легли на асфальт, чтобы помешать спецназу передвигаться.
© Фото : Sputnik GeorgiaВ центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
© Фото : Sputnik Georgia
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
На место направили подкрепление, передает корреспондент РИА Новости. В итоге несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили часть входов.
Спецназ старается оттеснить оппозиционеров, продолжая применять водометы, митингующие призывают представителей власти остановиться.
Параллельно силовики стараются освободить проезжую часть проспекта Руставели.

Что происходит в Грузии

Накануне грузинский парламент не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В столице начались многотысячные акции протеста.
Все оппозиционные силы объединились и требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.
В понедельник протестующие заблокировали входы в парламент, расставив вдоль здания палатки и огородив прилегающую территорию мешками с песком.
Депутат от "Европейской Грузии" Елена Хоштария заявила, что оппозиция продолжит пикетировать парламент и во вторник, несмотря на разгон акции протеста.
© Sputnik GeorgiaВ центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
© Sputnik Georgia
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
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Протесты в ТбилисиТбилисиВ мире
Популярные комментарии
В отсутствие туристов из России.. в Грузии развлекались как могли..
18 ноября, 16:22
ВСВестник С Полей
35461015
грузинский спецназ..даже звучит смешно. Небось стариков и женщин ломать будут?
18 ноября, 16:20
Александр Сергеевич
14910023
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