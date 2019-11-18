В Тбилиси оппозиционеры не пускают депутатов в здание парламента

Митингующие сначала не пустили в парламент депутата Реваза Арвеладзе, они выкрикивали: "Уходи!" Арвеладзе в шутку прокомментировал, что если он больше не сможет быть депутатом, то вернется к старой профессии и будет читать лекции в университете.