В Тбилиси оппозиционеры не пускают депутатов в здание парламента

ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Представители оппозиции и их сторонники, требующие проведения внеочередных выборов, блокировали все входы в парламент Грузии и не пускают туда депутатов, передает корреспондент РИА Новости.
Вдоль здания расставлены палатки, его окружили цепями и замками, прилегающая территория огорожена мешками песка.
Митингующие сначала не пустили в парламент депутата Реваза Арвеладзе, они выкрикивали: "Уходи!" Арвеладзе в шутку прокомментировал, что если он больше не сможет быть депутатом, то вернется к старой профессии и будет читать лекции в университете.
После него в парламент попытались войти депутаты Гия Жоржолиани и Мераб Кварая, но из-за потасовки с участниками пикета им пришлось покинуть территорию при помощи полиции.
Депутатов парламента Грузии Реваза Арвеладзе, Мераба Кварая и Гию Жоржолиани освистали и не впустили в зданиеhttps://t.co/IQwnFYn9Ut— Sputnik Georgia (@SputnikGeorgia) November 18, 2019
Накануне грузинский парламент не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В Тбилиси начались многотысячные акции протеста.
Все оппозиционные силы объединились и требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.
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