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РИА Новости

В Тбилиси оппозиционеры не пускают депутатов в здание парламента

10:47 18.11.2019 (обновлено: 16:38 18.11.2019)
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© Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста у парламента Грузии. 18 ноября 2019
Акция протеста у парламента Грузии. 18 ноября 2019
© Sputnik / Alex Shlamov
ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Представители оппозиции и их сторонники, требующие проведения внеочередных выборов, блокировали все входы в парламент Грузии и не пускают туда депутатов, передает корреспондент РИА Новости.
Вдоль здания расставлены палатки, его окружили цепями и замками, прилегающая территория огорожена мешками песка.
Митингующие сначала не пустили в парламент депутата Реваза Арвеладзе, они выкрикивали: "Уходи!" Арвеладзе в шутку прокомментировал, что если он больше не сможет быть депутатом, то вернется к старой профессии и будет читать лекции в университете.
После него в парламент попытались войти депутаты Гия Жоржолиани и Мераб Кварая, но из-за потасовки с участниками пикета им пришлось покинуть территорию при помощи полиции.
Накануне грузинский парламент не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В Тбилиси начались многотысячные акции протеста.
Все оппозиционные силы объединились и требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.
Вид на город Тбилиси
15 ноября, 12:28
Депутаты продолжают покидать "Грузинскую мечту"
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