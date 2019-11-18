Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T23:59+0300
https://ria.ru/20191118/1561097752.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156108/12/1561081215_0:62:999:624_1036x0_80_0_0_d5198c4880133f3e32ae47b2f15e5591.jpg
РИА Новости

При разгоне митингующих в Тбилиси задержали 37 человек

23:14 18.11.2019 (обновлено: 23:59 18.11.2019)
1802
Разгон митинга в Тбилиси
Разгон митинга в Тбилиси
Разгон митинга в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Во время разгона митинга и акции протеста у здания парламента Грузии задержали 37 человек, сообщили в МВД.
Министерство добавило, что эти люди не слушались полицейских и хулиганили.
Во время разгона митинга пострадали четыре человека. Среди них двое полицейских, которые попали в больницы.

Что происходит в Грузии

Накануне грузинский парламент не смог принять поправки в Конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В столице начались многотысячные акции протеста.
Все оппозиционные силы объединились и потребовали проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.
Полиция стала разгонять акцию. Как передает Sputnik Грузия, сначала силовые методы не применялись, позже в ход пошли дубинки и водометы.
Разгон демонстрантов в Тбилиси
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
1 из 10

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AFP 2019 / Vano Shlamov

К зданию выдвинулся спецназ.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
2 из 10

К зданию выдвинулся спецназ.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© AFP 2019 / Vano Shlamov

Сначала силовые методы не применялись.

Акции протеста в Тбилиси
3 из 10

Сначала силовые методы не применялись.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

Акции протеста в Тбилиси
4 из 10

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Vano Shlamov

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

Акции протеста в Тбилиси
5 из 10

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© REUTERS / Irakli Gedenidze

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
6 из 10

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

Акции протеста в Тбилиси
7 из 10

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

Акции протеста в Тбилиси
8 из 10

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

Сотрудники полиции задерживают сторонника оппозиции во время акции протеста в Тбилиси
9 из 10

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© REUTERS / Irakli Gedenidze

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

Акции протеста в Тбилиси
10 из 10

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
1 из 10

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
2 из 10

К зданию выдвинулся спецназ.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
3 из 10

Сначала силовые методы не применялись.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
4 из 10

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
6 из 10

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
8 из 10

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
10 из 10

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
8241323
Обсудить 4
Протесты в ТбилисиМВД ГрузииТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Госсекретарь США Майк Помпео
США признали поселения Израиля на территории Палестины
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Газовое хранилище под Львовом, Украина
В Минэнерго Украины отвергло предложение "Газпрома" по транзиту
Вывеска на здании компании Нафтогаз Украины, архивное фото
В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
Танки турецкой армии
В Турции пригрозили возобновить операцию в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Сотрудник ГИБДД
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
Певица София Ротару. Архивное фото
Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Габриэль прокомментировал позицию США по "Северному потоку — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США
Time: Украина чувствует себя кинутой США. И это только начало
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у здания парламента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
Лента новостейМолния