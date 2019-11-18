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РИА Новости

Эксперт прокомментировал отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах

15:34 18.11.2019 (обновлено: 15:35 18.11.2019)
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© радио SputnikАрсений Щельцин
Арсений Щельцин
© радио Sputnik
Арсений Щельцин . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отзыв законопроекта о значимых IT-ресурсах на доработку показывает гибкость участников рынка, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Депутат от "Единой России" Антон Горелкин заявил в понедельник, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах, который предполагал, что владеть такими ресурсами сможет только российская компания, а доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законодательная инициатива направлена, в том числе, на "Яндекс" и Mail.ru Group. В новой версии, по словам Горелкина, будут учтены предложения экспертов и бизнеса.
Офис компании Яндекс в Москве
15:25
Горелкин не связывает отзыв своего законопроекта с изменениями в "Яндексе"
Ранее "Яндекс" объявил о создании в структуре управления Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" интернет-компании. Предполагается, что фонд сможет, в частности, согласовывать сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. В сообщении компании указывалось, что "Яндекс" должен учитывать изменения в регуляторной среде на ключевом для себя рынке.
"Найденный компромисс между властью и IT-гигантом показывает гибкость обоих участников этого процесса. Все понимают, что важен IT-суверенитет страны, что важны возможности для развития российских мировых проектов... Сейчас, когда вопрос решился, депутат решил продолжить свою работу", - сказал Щельцин.
Законопроект ранее подвергся критике со стороны и кабмина, и самой отрасли. Согласно отзыву правительства, оно готово поддержать проект закона при ряде доработок: помимо ограничения иностранного владения не 20%, а 50% минус одной акцией, кабмин предлагает сформировать закрытый перечень четких, объективно измеримых критериев отнесения информационных ресурсов к "значимым" для исключения оценочного влияния и закрытый перечень ограничений, связанных с функционированием таких ресурсов.
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Госдума РФРоссияТехнологииЭкономика
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