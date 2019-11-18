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РИА Новости

Депутат решил отозвать проект о значимых интернет-ресурсах для доработки

14:54 18.11.2019 (обновлено: 15:47 18.11.2019)
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CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Государственной думы Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Депутат от "Единой России" Антон Горелкин решил отозвать из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах для его доработки.
По его словам, эксперты и предприниматели отправили отзывы на проект закона в комитет Госдумы по информационной политике.

"Появились очень интересные проработанные идеи, которые я постараюсь включить в законопроект. Я планирую дорабатывать проект с учетом положительного отзыва правительства", — сказал парламентарий РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что после доработки Госдума примет проект.
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Согласно документу, владеть значимым интернет-ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20 процентами. Автор законопроекта говорил, что относит к таким ресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group.
Ранее документ раскритиковали в правительстве, однако проект могут поддержать при условии доработок. Помимо ограничения иностранного владения не 20 процентами, а 50 процентами минус одной акцией, предлагается сформировать закрытый перечень четких критериев отнесения информационных ресурсов к "значимым" и закрытый перечень ограничений, связанных с работой таких ресурсов.
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